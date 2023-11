Amparo Grisales venderá la ropa que ha utilizado en Yo Me Llamo, ¿cuál es el motivo?

No en vano, Amparo Grisales ha sido catalogada como la 'Diva de Colombia', pues ha dejado un enorme legado en la televisión colombiana, en la cual no solo se ha caracterizado por su talento y conocimiento, sino también por su belleza y el estilo que ha impuesto, ya que sin duda es una referente de la moda, por lo que cualquiera de sus fanáticos quisiera tener una de sus prendas.

Es por ello que la jurado de Yo Me Llamo sorprendió a sus seguidores al dar la noticia de que venderá parte de su ropa, varios de estos atuendos utilizados en el Templo de la Imitación, para ayudar a una tierna causa, de la cual ella siempre ha sido una abanderada.

A través de un video en sus redes sociales, Amparo Grisales dio una muestra de todas las prendas que puso a la venta e invitó a sus fanáticos a que no se pierdan esta oportunidad.

"Estoy con mi closet, mis prendas más exclusivas, con las que yo me he erizado y con la que quiero que ustedes también lo hagan. Esta es ropa que yo he usado en Yo Me Llamo, en otras producciones que he hecho, en portadas o en red carpets", confesó la 'Diva de Colombia' mientras demostraba su emoción.

Mientras recorría la tienda en donde los colombianos podrán acceder a esta ropa, Amparo Grisales hizo énfasis en que: "van a encontrar todo tipo de vestidos, ahora para Navidad y Año Nuevo, para sus sobrinas, hermanas, hijas, nietas. Estos los he usado en ocasiones muy especiales".

Con respecto a cuál es el objetivo de esta venta de sus prendas, la jurado de Yo Me Llamo dijo que: "mis perritos, ustedes saben que yo los rescato, así que con la compra ustedes van a estar 'Dejando huella', que es donde están gran parte de ellos, y en la fundación 'Perro amor' por ese cariño que les tenemos a los peluditos. Ustedes se van a llevar una prenda y la van a coleccionar o a usar".

Finalmente, Amparo Grisales dejó en claro que: "como yo me ericé con estos vestidos yo quiero que ustedes también". Cabe destacar que también hay atuendos de todo tipo, para verano u ocasiones informales.