Yuya conmovió a sus seguidores con tiernos videos donde presume su embarazo

La famosa youtuber y empresaria mexicana Mariand Castrejón, mejor conocida como Yuya , sorprendió al mundo con la noticia de que se convertiría en madre por primera vez, anuncio que realizó con un emotivo video y varias fotografías logrando conmover a sus millones de fanáticos, quienes de inmediato manifestaron su apoyo con la llegada de Mar.

Desde que reveló la gran noticia, Yuya ha compartido varios momentos y el proceso de su dulce espera con todas las personas que la siguen tanto en YouTube como en Instagram.

Recientemente, llenó de ternura las redes tras publicar varios videos en sus historias modelando diferentes looks que utiliza en su embarazo, donde además reveló que no ha comprado ropa de maternidad, ya que le parece algo innecesario.

“Hola, esta es la situación actual, no he comprado ropa de maternidad, me da mucha gracia, siento que no va tanto conmigo y además que comprar ropa por una breve temporada siento que no”, dijo Yuya mientras mostraba sus vestidos.

Publicidad

Asimismo, la youtuber le confesó a sus seguidores que los primeros meses utilizó ropa normal y sin ningún problema, pero luego con los cambios de su cuerpo tuvo que buscar algo más cómodo y acorde a su figura.

Entre varios looks de color naranja, negro, blanco y con estampados florales, Yuya aprovechó para contar que ahora se le dificulta hacer algunas actividades y que en un encuentro con una de sus seguidoras la hicieron llorar por todo el amor y el apoyo que le transmiten.

Por otro lado, la mexicana comentó cuál es su rutina de cuidado en esta nueva etapa y aseguró que, pese a sus cuidados, no le importa si le salen más estrías, pues algo normal en la etapa de embarazo.