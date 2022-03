'Salvador de sueños, regalo de Dios', Carolina Cruz presenta oficialmente su propia fundación

A lo largo de los años, hemos escuchado el nombre de Carolina Cruz en noticias, portada de revistas, las pasarelas más famosas del país y en los principales programas de la televisión colombiana. Sin embargo, hoy venimos a resaltar su faceta más importante como mujer, empresaria, pero sobretodo, como mamá.

Para una de las presentadoras más queridas de la farándula nacional, no hay obstáculo que no pueda afrontar. Desde que se convirtió en mamá, su vida ha dado un giro radical, en el que sus hijos, Matías y Salvador, se convirtieron en su principal motivación, llegando así a la creación y desarrollo de su propia fundación: 'Salvador de sueños, regalo de Dios'.

Lo que comenzó con una gran angustia, hoy se convierte en la oportunidad para dar más a quienes realmente lo necesitan. Recientemente la presentadora de ' Día a Día ', explicó el estado actual de su hijo menor, como símbolo de amor, enseñanza y esperanza:

"El 28 de mayo le hacen unos rayos X y se dan cuenta que tiene agüita en su cabeza. No es hidrocefalia, porque la hidrocefalia es cuando el agüita entra en el cerebro, muchas veces generando problemas neurológicos. Lo de Salva, el agüita estaba afuera del cerebro, lo que nunca le ha ocasionado problemas neurológicos en su desarrollo”, comentó Cruz.

Además, con el objetivo de ayudar a todas las familias colombianas que no tienen los recursos suficientes para costear los tratamientos médicos que necesitan sus hijos, Carolina tiene la idea de abrir el centro de ayuda que hoy en día ya es toda una realidad:

“Ustedes no se imaginan, pero me toca el corazón lo que tienen que vivir muchas familias en Colombia que no tienen lo que nosotros hemos podido tener. Ahí nace la idea de crear ‘Salvador de sueños, regalo de Dios’”, expresa la modelo el día del lanzamiento.

De la mano de amigos, cercanos y patrocinadores, la exreina ha logrado sacar adelante su proyecto, que ya cuenta con más de 30 familias beneficiadas de los programas, acompañamientos y servicios que 'Salvador de sueños' ofrece.

Con perseverancia, esfuerzo y más de la mitad de su tiempo dedicado, Carolina Cruz espera seguir creciendo y llegando a más corazones en el país, así como sus hijos llegaron a su vida: "para renovarla, enseñarle, y sobre todo, tener un progreso significativo".

No olvides ingresar a www.carocruz.com y buscar 'Salvador de Sueños' para ser parte de los contribuyentes a esta causa en pro de la salud y el bienestar de la infancia en Colombia.