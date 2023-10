Kourtney Kardashian vivió una pesadilla tras pasar por una cirugía fetal: “no me siento lista”

Kourtney Kardashian y sus hermanas siempre dan de qué hablar en redes y los medios de comunicación siguen cada uno de sus pasos. Y más en este momento, pues la celebridad está pasando por sus últimas semanas de embarazo.

Vale la pena mencionar que la mayor del clan Kardashian le dio la noticia a Travis Barker, el papá de su bebé, durante un concierto al que llevó un enorme letrero en el que se podía leer “Travis estoy embarazada”.

Desde entonces, la pareja se mostró muy emocionada, sin embargo, no todo ha sido perfecto, pues hace unas semanas tuvo complicaciones con su bebé y debido a esto se sometió a una cirugía fetal de emergencia.

Aunque no ha dado muchos detalles sobre la condición médica que causó esto, en sus redes sociales sí le dio las gracias a su mamá y a su esposo por estar junto a ella , manifestó que tiene un nuevo entendimiento de la maternidad y afirmó que se sentía bendecida porque el equipo médico salvó la vida de su pequeño.

"Estaré eternamente agradecida a mis increíbles médicos por salvar la vida de nuestro bebé (...) Con mi esposo que corrió a mi lado desde la gira para estar conmigo en el hospital y cuidarme después, mi roca (...) Y a mi mamá, gracias por sostener mi mano en esto”, señaló en medio de sus redes sociales.

Ahora, la celebridad es la portada de la nueva edición de Vanity Fair Italia, en la sesión de fotos su vientre fue protagonista y lo lució usando lencería de color negro, no obstante, lo que más ha llamado la atención son sus palabras sobre lo que ha enfrentado con la gestación de su cuarto hijo.

Kardashian aseguró que fue una experiencia “aterradora”, debido a esto aún siente que no puede hablar del tema y no está preparada para hacer público lo que sucedió, pero sabe que en algún momento dará detalles, pues cree que así podrá ayudar a otras mamás que pasen por lo mismo, “no me siento lista, fue verdaderamente aterrador”, confesó en medio de la entrevista para Vanity Fair.

De la misma forma, reveló que después de la cirugía las cosas tampoco han sido fáciles, pues dejó de preocuparse por ella y su única prioridad en el mundo es su bebé. “Hablo con él todos los días, soy positiva y rezo mucho, me siento muy agradecida”, aseguró.