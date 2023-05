Kate, del Desafío The Box, la Súper Mamá que encontró un equilibrio en todos sus roles

Durante su paso por el Desafío The Box , Kate ha dejado en claro en diversas ocasiones que su hija es el principal motor de su vida y que la ha extrañado durante todo el tiempo que ha estado en la competencia, por lo que ha aprovechado para dedicarle algunas de sus victorias en cada uno de los boxes.

Así mismo, en aquellos momentos en los que siente que no puede más, también ha expresado que, a pesar de que le gustaría estar nuevamente con ella, sabe que su pequeña es el motivo por el cual está en la Ciudad de las Cajas, dado que no solo quiere demostrarle que su madre es capaz de todo lo que se propone, sino que anhela conseguir un mayor bienestar para ella.

Cada vez que tiene la oportunidad, Kate les cuenta a sus compañeros del Desafío The Box ciertas curiosidades de su hija Antonia, quien la ha llenado de muchos aprendizajes y experiencias en todo este proceso de ser madre, pues es una labor en la que nunca se dejan de conocer cosas nuevas.

A su vez, esta desafiante también comparte algunos momentos al lado de su feliz familia a través de sus redes sociales, en las que cuenta con alrededor de 130 mil seguidores, en las cuales comprueba que su hija es lo que más ama y que se siente orgullosa de ver todo lo que ella ha podido lograr con el paso del tiempo.

Es por ello que en sus historias destacadas tiene una en especial llamada 'Mi vida', en la cual compartió algunas imágenes y videos de su hija desde cuando aún era una bebé, dando una muestra de cómo ha sido todo el proceso de crecimiento de la niña, a quien se le observa cobijada por el profundo amor de sus padres.

Cabe destacar que Kate está profundamente enamorada de su pareja, a quien cataloga como alguien incondicional con ellas dos y como el mejor padre del mundo, ya que es un hombre entregado.

Definitivamente, Kate se siente profundamente bendecida por tener a su familia a su lado, ya que sabe que esto es algo que no todo el mundo puede darse el lujo de tener. A su vez, es importante resaltar que ella, en su faceta como modelo, ha tenido la oportunidad de ser la imagen de varias marcas, con las cuales ha podido crear contenido con su hija.

Por otra parte, los seguidores de esta empresaria se han mostrado muy admirados por la gran figura que tiene, pues esto es una muestra de su disciplina con el ejercicio y su buena alimentación.

Kate es la muestra de que el hecho de ser madre no implica alejarse de las cosas que disfruta, de cuidar su salud y bienestar, de seguir con su carrera y de sacar a relucir su lado más sensual, puesto que ha sabido darle lugar a cada uno de sus roles y espacios, como madre, empresaria, modelo, deportista y pareja.

