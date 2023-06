Esposa de Luis Díaz confirma que están esperando un segundo bebé: "estamos muy felices"

En medio de un duelo amistoso que marcó historia entre la Selección Colombia y la Selección Alemania de fútbol, pues por primera vez en su historia la tricolor le ganó un duelo a estos europeos, Luis Díaz se encargó de darle una alegría doble a los hinchas que vibraron con cada una de sus jugadas.

Y es que el delantero no solo fue quien abrió el marcador del 2-0 que emocionó a todo un país, sino que su particular forma de celebrar dejó a más de uno con la boca abierta y a la expectativa de que hiciera una confirmación oficial, dado que esta podía no hacer referencia directamente a él.

Como es habitual en el fútbol, los deportistas tienen la costumbre de festejar cada uno de sus goles, sin embargo, algunos de estos tienen unas dedicatorias especiales, por lo cual en este caso Luis Díaz quiso llevar a cabo una en específico, en la cual se llevó el balón a la barriga y se lo puso haciendo referencia a un embarazo.

Cabe destacar que este tipo de celebraciones no hacen énfasis únicamente en el jugador, ya que en ocasiones anuncian la dulce espera de seres queridos cercanos a ellos, lo que puso a más de un fanático ansioso, puesto que no sabían si era por su esposa o por otra persona.

Es por ello que su esposa, Geraldine Ponce, fue la encargada de confirmar la buena noticia de que están esperando un segundo bebé. Con un collage de las fotografías de la celebración de Lucho Díaz, la mujer escribió: "la familia está creciendo y estamos muy felices".

Este acontecimiento llenó de emotividad a los fanáticos del futbolista, quienes no dudaron en felicitar a la pareja, quienes ya tienen una hija, que tiene un año, llamada Roma.

No obstante, tanto Luis Díaz como Geraldine Ponce ya habían dado algunos indicios de que estaba embarazada, pues ella había publicado un carrusel de fotografías en las que se le podía ver una barriguita y él puso sobre esta su mano, como demostrando que ella está en gestación.