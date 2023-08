Epa Colombia da los detalles de su maternidad: "¡Estoy perfecta para recibir mi embrión!"

Desde hace algunos meses, Epa Colombia expresó abiertamente su deseo de formar una familia y compartió que está sometiéndose a un tratamiento de inseminación artificial.

En medio de los mensajes de apoyo y controversia por parte de los internautas, la influenciadora se muestra ilusionada y segura de esta nueva etapa en su vida.

Uno de los sueños más grandes de Epa Colombia ha sido convertirse en madre y en los últimos meses, no ha dudado en compartir su deseo con sus seguidores. Emocionada y decidida a cumplir su anhelo, Daneidy ha dado un paso crucial en su camino hacia la maternidad: El tratamiento de inseminación artificial.

A través de sus redes sociales, la famosa ha revelado detalles sobre este proceso, que le permitirá seleccionar ciertas características físicas de su futuro bebé, como podrían ser el color de ojos, la estatura y el sexo.

Con un brillo en los ojos, la famosa confesó que siempre ha soñado con tener una niña a quien llamar Dafne Samara, con ojos verdes y tez clara.

"No sé ni cómo contarte, estoy en un proceso bien lindo de ser mamá, que puede que se dé como no se dé. No sé qué va a pensar tu mamá cuando vea este video y diga, 'y a ella quién la embarazó y cómo'. Me dijeron que estaba muy bien, que estaba perfecta para recibir mi embrión", expresó Epa Colombia en la voz en off de uno de sus videos.

La noticia ha suscitado una mezcla de reacciones entre los internautas. Muchos han expresado su apoyo y buenos deseos para la influencer, destacando su capacidad para brindarle una vida de calidad a su futura hija.

Por otro lado , han mostrado su descontento y preocupación, cuestionando su popularidad y haciendo comentarios sobre la crianza y el carácter público de su vida.

Desde que se volvió viral en 2018 por su fervoroso apoyo a la Selección Colombia en el Mundial de fútbol Rusia, la artista, también conocida como Daneidy Barrera Rojas, ha estado en el centro de la atención mediática y el escrutinio público.

Sin embargo, después de una serie de altibajos en su vida personal y sus problemas con la justicia, Daneidy decidió enfocarse en su faceta de empresaria y ha cosechado éxito con su negocio de keratinas y productos para el cabello. La creadora de contenido sigue siendo una figura activa en las redes sociales, donde comparte con sus seguidores los acontecimientos más importantes de su vida.