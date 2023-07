Epa Colombia reaccionó a los momentos más polémicos que ha protagonizado en los últimos años

La reconocida empresaria y creadora de contenido digital Epa Colombia estuvo en Caracoltv.com para hablar del proceso por el que está atravesando junto a su pareja Karol Samantha para convertirse en mamá y aprovechó para reaccionar a los momentos más polémicos que ha protagonizado en los últimos años.



El día que le cambió la vida a Daneidy Barrera

La influenciadora recordó el atuendo que lució cuando grabó el video que la lanzó a la fama en el que cantaba la recordada composición 'Eh, eh, epa Colombia'. El hecho tuvo lugar en el marco de uno de los partidos más importantes para la Selección Colombiana de Fútbol.

Un amor que nació varios años atrás

En este punto, Barrera recordó cómo ha cambiado su vida amorosa con el paso de los años, pues desde muy joven desarrolló un vínculo sin igual con la persona que actualmente es su compañera de vida.

"Ese día yo estaba en el SENA, tenía una práctica (...) Ese día me había mandado a peinar con un amigo venezolano en el Bochica. Me hice una trenza súper linda, me alisé el cabello, me encontré con mi mejor amiga y mi novia (ahora) tiene el cabello ahí crespito, está linda. Nos vimos, dimos una vuelta, éramos amigas, pero había algo. Al otro lado es cuando fuimos al matrimonio de Andrea Valdiri (...) fue una de las veces en que más hemos sido criticadas, pero me encanta la foto, la amo, se ve hermosísima", expresó.

Epa Colombia en la zona de tolerancia de Bogotá

Una de las veces en que Daneidy más recibió críticas fue cuando grabó contenido en la zona de tolerancia de Bogotá en medio de la pandemia por COVID-19. La joven explicó que en aquella oportunidad compró una bolsa resistente y con la ayuda de la máquina de coser de su mamá creó un traje para visitar a las trabajadoras sexuales que recurren a la calle 19.



Se montó a un helicóptero y tiró dinero

Por último, Barrera se refirió a la vez que publicó un video en su cuenta oficial de Instagram en que se observaba cómo lanzaba una millonaria suma de dinero por las ventanas de un helicóptero, esperando que los habitantes se percataran del suceso.

"Aquí iba a hacer un concurso con los distribuidores entonces él me tenía que pagar tres millones por cada cupo cuando eran los sorteos en los que te metías, te pasaban seguidores y tu cuenta aumentaba. Bueno, ahí era diferente, yo apoyaba a mis distribuidores, boté por el helicóptero 25 millones de pesos", finalizó.