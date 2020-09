Danielle Arciniegas y Dim presentan a Roma con tierna foto junto a su hermanita

View this post on Instagram

Mis dos motores, mis ganas de ser mejor mamá, amiga, esposa, profesional y mujer. ELLA ESCOBAR ARCINIEGAS 7 de septiembre 2018🧡 ROMA ESCOBAR ARCINIEGAS 7 de septiembre 2020💛No es casualidad sus fechas de nacimiento pues su conexión lo explica todo. A ti virgen gracias por prestarme a dos de tus hijas, estos dos tesoros, prometo cuidarlas desde el amor. Y a ti mi amor @dimpiso21 que puedo decirte si eres el mejor ser humano del mundo. Ellos mi familia son la inspiración de este gran sueño que ahora comienza @ellebydanielle 🌸#EllamoR