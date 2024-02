Carolina Gaitán confirmó que está embarazada y dejó ver cómo luce: Escribió un conmovedor mensaje

Carolina Gaitán se encuentra en un momento de la vida en el cual no se cambia por nadie, puesto que se ha encontrado en un constante crecimiento tanto personal, como profesional. Y es que laboralmente tras su paso como actriz de doblaje en 'Encanto', esta colombiana no ha dejado de cosechar frutos en Estados Unidos, dado que todo lo que ha luchado por llegar allá está empezando a lograrse. A su vez, había anunciado su compromiso con Nicolás Nohra, para ahora dar la noticia de que está esperando un bebé.

Por medio de un conmovedor video, la exintegrante de las PopStars le expresó a esa criatura que viene en camino todos los sentimientos que tiene desde que supo que estaba en embarazo y expresó el anhelo que la envolvía para que este momento llegara.

Durante este post, fue posible detallar la ecografía donde se puede ver el bebé, en el cual ellos hicieron énfasis en que le identificaron la cabeza y le escucharon el corazón, imágenes de su barriguita, las cuales demuestran que tiene más de tres meses de gestación, y las fotos que pudieron tomarle al feto en los primeros controles.

El mensaje escrito y leído por Carolina Gaitán en este conmovedor video decía: "hoy no me habita un solo corazón, ¿puedes creer? Hoy me habitan dos, mi corazón y el tuyo. No sé nada de esto de ser una guía, ni ser un ejemplo, pero creo saber y quiero aprender de acompañarte, de abrazarte, de adorarte, de crearte a ti con absoluta fascinación".

"Hoy eres mi proyecto infinito, mi obra más deseada, mi creación más magna, mi adoración, sin parangón ni comparación. Eres mi mejor historia por contar, mi mejor película en donde actuar, mi canción lista para cantar. Ser tu mamá es el mejor personaje por interpretar", finalizó.

Tras dar a conocer esta noticia, la actriz que prestó su voz para el personaje de Pepa en 'Encanto' escribió en la respectiva publicación: "deséenme suerte en el proyecto más importante de mi vida: ¡ser mamá! Parece que me llegó la hora".

En la portada del video que Carolina Gaitán publicó en su cuenta de Instagram fue posible leer: "Bienvenido mi Salomón de mi corazón", revelando que este será el nombre del hijo que está esperando llena de ilusión y mucho amor por darle al lado de su pareja Nicolás Nohra.