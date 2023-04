Camilo y Evaluna celebran el primer año de Índigo publicando un video con momentos inéditos

Desde que Camilo y Evaluna cumplieron su sueño de convertirse en padres se les ha notado que disfrutan cada uno de los momentos que comparten al lado de su hija Índigo, a quien han querido mantener alejada de las cámaras y el ojo público, puesto que consideran que la exposición al mundo debe ser una decisión de ella.

Es por ello que, de forma oficial, aún no se conoce cómo es el rostro de la pequeña, pues tan solo han publicado imágenes de ella de espaldas o tapando su rostro. Esto ha sido un factor que ha sido entendido por los fanáticos de los cantantes, quienes no ocultan su interés en conocerla.

Sin embargo, Camilo y Evaluna no quisieron pasar por alto el primer cumpleaños de Índigo, por lo que publicaron un emotivo video con imágenes inéditas de los tres, en los cuales se les puede ver disfrutando de un día en la piscina, mientras que también se ven fotografías tomadas a lo largo de 365 días.

Además de esto, el video tenía unas palabras en voz en off de Camilo, quien le estaba enviando unas emotivas palabras a su hija, quien a pesar de que en este instante no lo entienda, será algo que lleve por siempre.

"Si algo no queremos ser es esos papás que quieren proteger a su hija de la tristeza, del miedo, de la rabia, no. Nosotros queremos que sientas lo que sea que tú tengas ganas de sentir, que la vida te impacte, te atraviese, te despeluque, te siga dando esos corrientazos de emoción tan tuyos, cuando aprietas tus puñitos y todos tus dientes juntos como queriéndonos hacer saber que no quieres que los momentos se terminen nunca", fueron parte de estas palabras.

Camilo y Evaluna se encargaron de publicar esto en sus cuentas de Instagram, en donde ya tiene más de 10 millones de reproducciones.

"Lo que sí te prometemos es que vamos a estar a tu lado, sintiendo contigo. Ya sé por qué es que no vas a recordar nada de esto cuando crezcas, porque estás tan ocupada exprimiendo la vida aquí y ahora que no te queda tiempo para guardar memorias, yo quisiera ir por ahí como tú, queremos ser como tú cada día", concretó el cantante.