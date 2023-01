Fotos: Justin Bieber, el gran ganador de los MTV EMA 2015

MTV celebró nuevamente la entrega de premios de los Europe Music Awards en su versión 2015 en la ciudad italiana de Milán en el Mediolanum Forum, que contó con la participación de la actriz Ruby Rose y el cantante Ed Sheeran como anfitriones de la gala.

Publicidad

Sin lugar a dudas, Taylor Swift rompió su propio record con nueve nominaciones a los MTV EMA 2015, ganando en la categoría de Mejor Canción con ''Blad Blood''. Sin embargo, muchas fueron las ausencias de los artistas, una de ellas fue Swift, quien no estuvo presente para recibir el galardón.

Pero el gran ganador fue el cantante canadiense Justin Bieber, que se consagró por sexta vez como Mejor Artista Masculino, así como Mejores Fans, Mejor Look, Mejor Actuación en América del Norte y Mejor Colaboración con Skrillex y Diplo.

Publicidad

Aquí te presentamos la lista de todos los ganadores de la noche en los MTV EMA 2015:

Publicidad

Mejor Artista Masculino: Justin Bieber

Publicidad

Mejor Video: Macklemore & Ryan Lewis, Downtown

Mejor Banda de Rock: Coldplay

Publicidad

Mejor Artista Hip Hop: Nicki Minaj

Publicidad

Mejor Acto Internacional: Ed Sheeran en el V Festival, Hylands Park, Inglaterra 2014

Publicidad

Mejor Acto En Vivo: Ed Sheeran

Mejor Artista Nuevo: Shawn Mendes

Publicidad

Mejor Tour Mundial: 5 Seconds of Summer

Publicidad

Mejor Actor América del Norte: Justin Bieber

Publicidad

Mejor Artista Femenina: Rihanna

Mejor Artista Música Electrónica: Martin Garrix

Publicidad

Mejor Colaboración: Justin Bieber, Skrillex y Diplo, "Where Are U Now"

Publicidad

Mejores Fans: Justin Bieber

Publicidad

Mejor Look: Justin Bieber

Mejor Artista Pop: One Direction

Publicidad

Mejor Acto Nuevo: Shawn Mendes

Publicidad

Mejor Artista Alternativo: Lana del Rey

Publicidad

Mejor Canción: Taylor Swift featuring Kendrick Lamar, "Bad Blood"