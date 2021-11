Yina Calderón pide que la nombren la más "desinfluyente" tras premiar a 'Epa' como figura del 2021

¿En desacuerdo? Yina Calderón una vez más está siendo noticia. La Dj de guaracha lanzó comentarios hacia Daneidy Barrera, más conocida como 'Epa Colombia' luego de conocerse el listado de las personas más influyentes del país, en el cual Epa estaría en el primer lugar.

Al parecer, a Calderón no se le ve muy segura de la noticia; no obstante, los comentarios y críticas hacia ella y su postura no se hicieron esperar.

En varios videos subidos a su cuenta de Instagram como 'Instastories', la mujer, quien se encuentra en su auto, habla de su sorpresa por ver a la colega digital siendo la persona más influyente en el 2021: “Eso es respetable, las personas y cada quien piensan lo que quieran… ”, comentó en medios de burlas.

Posterior a eso, Yina invita a sus seguidores y cercanos a votarla a ella por todo lo contrario, en los próximos días se anunciará quién será la persona más desinfluyente en el año, lo cual le indica a la joven de 30 años que gracias a sus polémicas y escándalos en la farándula nacional, podría ser el líder de esta lista: “yo la más desinfluyente del año… ¿por qué así amor?, pero bueno, háganlo para que me gane algo por favor”.

Antes que comenzaran las críticas en su contra, la artista aclara que no tiene nada en contra de Daneidy y su trayectoria empresarial, lo cual le ha dado el reconocimiento y cariño de los colombianos:

“Me cae bien, siempre me ha caído bien… Si en algún momento hubo problemas por malentendidos, pues ya qué, yo ya no estoy para esa onda. 'Chimba' todo lo que le pase a la gente. Además, yo todo lo tomo en broma… Uno no puede decir nada porque jmmm ”, termina en decir la influenciadora antes de volver a celebrar su lugar como mala influencia en el listado anual: “Lo único que queremos es ganarnos un premio nosotros”.

¿Será ella el primer lugar como la peor influencia en Colombia? Hasta el momento no se conoce la respuesta. Por otro lado, 'Epa Colombia' tampoco se ha pronunciado al respeto de la situación con la Dj.