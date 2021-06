"Voy a volver a cambiar pañales": así reaccionó Josse Narváez al enterarse que será padre de nuevo

El presentador colombiano Josse Narvaéz , recordado por su participación en novelas de Caracol Televisión como La Ronca de Oro, Fugitivos y Sinú, recientemente le dio a conocer a su millón de seguidores que muy prontamente lo verán de nuevo preparando teteros, puesto que su pareja Cristina Hurtado está esperando un hijo, noticia que los tomó por sorpresa.

"¡Después de quince largos años, y cuando la fábrica aparentemente había cerrado, el milagro de la vida vuelve a aparecer! Con el AMOR más grande del mundo les presento a nuestro nuevo hij@ fruto de nuestro AMOR y enviado a este mundo a enlistarse en las filas del ejército del AMOR que tanta falta le hace a la humanidad", comentó el actor en una publicación donde aparece sosteniendo la primera ecografía mientras la modelo luce su pronunciado vientre.

Hurtado no podía dejar pasar desapercibido el momento en el que su esposo se enteraba de la feliz noticia, de manera que registró la reacción en el primer video que sube a su canal de YouTube . Allí se logra ver cuando Cristina le muestra a su compañero de vida una caja sobre la mesa que contiene algunos detalles elaborados a mano y una prueba de embarazo que arroja resultados positivos.

La sorpresa es inminente, puesto que el hombre se queda en total silencio con una sonrisa en la cara. Al principio cree que se trata de una broma que le está jugando su familia; sin embargo, cuando le aseguran que no le habían podido contar antes, el actor se muestra completamente feliz y afirma que volverá a cambiar pañales

"Han pasado 15 años entonces no es tan fácil. Uno que le digan 'vas a ser papá', además en la notica yo como que no lo entendía, pudieron ver, yo le preguntaba que si era cierto, no lo podía creer. Nos testamos entrenando para poder ver las cosa buenas de todo, no hay duda de que son tiempos difíciles y pues no lo esperábamos, pero somos muy felices", comentó en medio del video.