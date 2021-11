"Voy a ser un padre responsable": Rigoberto Urán se disculpa tras polémico video con su hija

Si algo ha caracterizado al ciclista Rigoberto Urán es su extrovertida personalidad y cada una de sus ocurrencias con las que ha logrado conquistar el corazón, no solo de los colombianos, sino de los seguidores de este deporte al rededor del mundo.

Sin embargo, esta vez, se convirtió en blanco de críticas en redes sociales por cuenta de un video que publicó en sus perfiles en el que se mostró practicando en su bicicleta con su pequeña hija a bordo.

Lo que más llamó la atención de los internautas, fue que el ciclista no tomó ninguna medida de seguridad con Carlota, quien tiene 8 meses de nacida, y sin ningún elemento de protección salió a rodar por una de las vías del país.

De inmediato, varios usuarios se despacharon en contra del deportista reprochándole su imprudencia al exponer de esa manera a su bebé, señalando que pese a ser un ciclista profesional, la niña corría gran peligro.

Ante la ola de críticas en su contra, el ciclista paisa se refirió al respecto y pisó disculpas por la imprudencia con su hija.

Publicidad

La encargada de que el deportista pidiera disculpas fue su esposa, señalando que se había llevado a la pequeña sin permiso.

“Rigoberto Urán hágame el favor y se disculpa con todas las personas por el video que puso y por llevárseme a la niña sin permiso y sin seguridad”, se le escucha decir en el clip a la mujer.

Con un nuevo video en compañía de su hija, pero esta vez desde el jacuzzi de su cada, Rigo admitió que cometió un grave error y aseguró que no lo volverá a hacer.

“Doy disculpas, no lo voy. Volver a hacer. De ahora en adelante me la voy a llevar con todas las protecciones del caso (…) No hagan eso en sus casa muchachos, pero les dio una cosa, es que a esta muchacha le gusta la adrenalina (…) No lo volvemos a hacer, deshora en adelante seré un padre responsable ”, indicó el deportista.

En el mensaje con el que acompañó su publicación el ciclista aseguró que hace fueron varios los regaños que recibió por cuenta de su ocurrencia.

Mijitos la cague, no lo vuelvo a hacer. Perdón 😥 hace rato no me regañaban tanto🙏 pic.twitter.com/0b6xdWOamX — Rigoberto Urán ЯU (@UranRigoberto) November 17, 2021