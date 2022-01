Video: Yeferson Cossio les respondió a sus seguidores cuánto gana mensualmente

Desde que se ha vuelto más frecuente el uso de redes sociales, se ha incrementado trabajar y vivir de ellas. El caso de Yeferson Cossio, influenciador colombiano, no es la excepción, el hombre de 27 años habló a través de su cuenta de Instagram sobre casi la totalidad de ingresos económicos que recibe mensualmente, razón por la que una vez más es tendencia en diferentes plataformas digitales.

“¿Cuál es tu sueldo mensual?”, fue la pregunta realizada por en Instagram que hizo confesar a Cossio, en donde dijo que no iba a seguir "ignorando el tema", aunque reiteró que es algo personal, y del cual prefiere "no hablar" en algunas ocasiones.

Sin embargo, comentó que sus tarifas y sueldo no son algo oculto: “No es un secreto, no es privado; tengo un ‘all center al que todos tienen acceso, ahí les dan mis estadísticas, dicen cuánto cobro por historia. Se ven cuántas historias de pauta subo al día y cuántas reproducciones tiene mi Facebook”, explicó Yeferson dando cifras exactas.

“Sin darle más vueltas al asunto, mi promedio mensual es de 750.000 dólares, pero hay muchísimos meses en los que uno hace muchas más dinámicas con las que uno gana más de un millón de dólares (4.000 millones de pesos, aproximadamente) por mes”, continuó.

Además, le hizo saber a sus seguidores que sus ingresos son mayores gracias a otras entradas de dinero que tiene aparte de las redes sociales, de los cuales se negó a comentar: “de mis otros negocios no pienso hablar”.

No obstante, el famoso expresó con orgullo su "habilidad para tener éxito en el mundo virtual", aunque fue lago "duro y crítico" al momento de hacerlo:

“Me considero muy inteligente y lo que he aprendido en este negocio es que todos los que me tiran con tanto odio, cuando me ven de frente y me piden una foto o una entrevista… Lambonas, arrodilladas. Aprendí que todo lo que haga me va a traer consecuencias… Tomo cada cosa buena o mala como una oportunidad y hago una estrategia que me traerá más dinero”.