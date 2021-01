Vicente Fernández respondió a las críticas por tocar el seno de una fan

Vicente Fernández se convirtió en blanco de críticas luego de que se viralizara en redes un video de él tocando inapropiadamente a una joven. Las imágenes generaron malestar entre muchos usuarios de redes e incluso, lo tildaron de "acosador". Aunque su reputación estaba puesta en tela de juicio, el mexicano se mantuvo al margen de la situación, pero hace poco decidió relatar ante una cámara qué sucedió ese día.

El intérprete de 'Estos celos' le aseguró a la periodista Mara Patricia Castañeda, durante el programa 'En casa de Mara', que antes de tocar el busto de la mujer, había ubicado su mano en la zona del abdomen, pero creyó que su seguidora se sentiría ofendida, razón por la que decidió cambiarla de posición y justo cuando llegó al pecho se tomó la fotografía. En su defensa, el artista explicó que no hizo movimientos indebidos con su mano, pues siempre se ha preocupado por respetar al público.

Luego de dar a conocer su versión de los hechos, el papá de Alejandro Fernández se disculpó públicamente y afirmó que no recuerda con exactitud lo que pasó, pues ese día fueron muchos los fanáticos que estuvieron cerca de él. "Reconozco que hice mal pero no sé si fue bromeando (...) yo si le ofrezco una disculpa de todo corazón, pero no lo hice con intención", afirmó el cantante.

Por otra parte, Vicente Fernández también aseguró que no se trató de un caso de acoso. "Acosar es que yo la haya llevado a una caballeriza y que a la fuerza le haya bajado la blusa, eso es acoso, pero lo que pasó fue un accidente", sentenció después de relatar que algunas mujeres se acercaron a él para pedirle fotografías que implicaban bastante contacto físico.