Tuti Vargas revela el motivo que le hará quitarse las prótesis luego de nueve años

Tuti Vargas , la reconocida creadora de contenido, se suma a la lista de famosas que deciden retirarse las prótesis mamarias con la intención de cuidar su salud, ya sea porque han tenido algunos síntomas o porque han conocido los casos de personas cercanas.

Fue así como esta influenciadora no solo quiso contarle a sus seguidores su decisión, sino que quiso explicarles los motivos para hacerlos reflexionar al respecto, basándose en su experiencia, y enviar un mensaje a quienes quieran hacerse este tipo de intervenciones quirúrgicas.

Te puede interesar: Con amplios ventanales y dos pisos, Tuti Vargas mostró detalles de su gran apartamento

Publicidad

"Mientras que todo el mundo ha estado de vacaciones, yo he estado haciéndome varios exámenes porque me van a retirar las prótesis después de nueve años, casi diez, por varios motivos, esto no tiene que ver con temas estéticos ni físicos", relató Tuti Vargas.

Tras esto, la creadora de contenido hizo énfasis en su caso: "las prótesis, ya por el tiempo, se me están encapsulando según los exámenes y ecografías que me hice. Parece ser que, aunque no hay un examen como tal que te diga que tienes Síndrome de Asia, hay varios síntomas que aún persisten en mi organismo como la fatiga crónica y algunos dolores musculares que no tienen explicación".

Cabe destacar que el Síndrome de Asia se trata de una reacción autoinmune que se produce cuando se identifica un cuerpo extraño, por lo que el organismo trata de atacarlo, lo cual puede tener efectos a corto, mediano o largo plazo, ya que no siempre los síntomas se producen de manera inmediata tras la operación.

Conoce más: “Me cansé de compararme”: conmovedor mensaje de Tuti Vargas durante la cuarentena

Entre los múltiples síntomas que ha venido experimentando Tuti Vargas está el también el hipotiroidismo y la falta de energía. Es por ello que habló con su cirujana y ella le dijo que lo más probable es que tuviera Síndrome de Asia.

Publicidad

"Ya me cansé, no quiero tener nada que no sea mío. Estoy un poquito nerviosa, hace hace nueve o diez años que no entro a un quirófano. Es una cirugía un poco larga porque tienen que reconstruir el músculo", relató la creadora de contenido.

Así mismo, reveló que luego de escuchar las experiencias de amigas que habían pasado por esta enfermedad autoinmune, ella se puso a reflexionar sobre los síntomas que tenía, los cuales no se iban a pesar de los tratamientos, y así notó que las cosas no estaban del todo bien.

Te puede interesar: Con mirada pícara, sonriendo y comiendo helado, Tuti Vargas celebra su cumpleaños 30

Publicidad

Luego de estas palabras, Tuti le aconsejó a sus seguidores que no se pongan prótesis, pues considera que esto no vale la pena y mucho menos si lo hacían con la intención de mejorar su autoestima, tal y como le sucedió a ella, pues finalmente cree que eso no cambia nada, ya que no define el verdadero valor de las mujeres.

Finalmente, confesó que tiene antecedentes de cáncer de seno por parte del papá y que desde hace cinco años le descubrieron una enfermedad fibroquísticas, en la cual le aparecieron unas bolitas de agua en esa zona y aunque son benignas le toca hacerse chequeos cada seis meses.