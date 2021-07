"Tú puedes hacer algo mejor": Noelia desata fuertes críticas contra Karol G

La cantante puertorriqueña Noelia causó revuelo en redes sociales, luego de criticar a la famosa reguetonera Karol G por su presentación durante los Premios Juventud donde interpretó la exitosa canción ‘200 copas’ acompañada de un mariachi, algo que incómodo a varios internautas y a la intérprete de ‘Tú’, pues la colombiana es reconocida por su música en el género urbano.

Durante el show, la cantante paisa lució un espectacular vestido amarillo acompañada de los ritmos del mariachi mexicano fascinando a todos los asistentes de la ceremonia, pero despertando las críticas de varias personas y famosos como la cantante Noelia que compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de la colombiana junto a un texto, aunque la felicitó por su éxito en la industria musical, consideró que su presentación fue “una falta de respeto” para la música mexicana.

“Nada más hermoso que ver una chica joven como Karol triunfar. Been there, done that! (¡He estado allí, has eso!) Es lo máximo, pero nada más triste que gane por la derecha, y por la izquierda salpique de lodo algo que es sagrado”, escribió Noelia al inicio del post.

Te aplaudo de pie tu éxito, pero repruebo la falta de respeto a la música vernácula de México. Agregó Noelia.

Además, la artista puertorriqueña resaltó la importancia que el género de música ranchera tiene en su familia y señaló que el lenguaje utilizado por G no era el indicado para estar ante la televisión nacional.

“Nadie utiliza frase soez como hijo de tu p… en televisión nacional y menos cantando con mariachi ¡Qué barbaridad! Tú puedes hacer algo mejor, hazlo sin lodo. Respeto ante todo”, escribió Noelia.

Por su parte la joven cantante Ángela Aguilar y su padre Pepe Aguilar, declararon a los medios de comunicación mexicanos que la música es universal, pero tampoco aprueban el vocabulario que utilizó la ‘Bichota’ en su presentación.

“No me pareció, me pareció que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar, no me gustaron las malas palabras que usó, se me hizo un poco feo, pero lo demás me encantó”, dijo la intérprete de ‘Cielo Rojo’.