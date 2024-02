San Valentín es una fecha ideal para que las parejas demuestren su amor y tengan un momento íntimo y especial para compartir juntos, es por ello que les hicimos un cuestionario a tres talentos de Caracol Televisión para saber cómo les ha ido en este tema y lo que ellos consideran ideal para hacer con la persona que se ama.

Nicolás Rojas y Pablo Arango, de Noticias Caracol, y Tato Cepeda, de BumBox, se animaron a realizar el 'Tag de San Valentín', en el que dieron a conocer aquellas cosas que les gustan y las que no tanto cuando están en una relación amorosa.

'Tag de San Valentín'

Nicolás Rojas es el único que se encuentra con un noviazgo actualmente, en el que lleva un año y asegura que él es "medio mamón" y que su pareja tiene "mucho aguante" ya que fue bastante complicado conquistarlo. Mientras tanto, los otros dos periodistas están disfrutando de su soltería.

El presentador de 'Todos, Todas y Todes' nos cuenta que para conquistarlo se necesitan detalles, buen trato, momentos especiales y conversaciones. Con una respuesta muy diferente, pero original, el miembro de BumBox da a entender que quiere que en una próxima ocasión lo enamoren a él, dado que siempre ha sido quien cautiva a la otra persona: "soy un perezoso del amor".

El periodista político menciona que una canción ideal para dedicar es 'Yellow' de Coldplay, Pablo Arango destaca 'Te vi venir' de Sin Bandera y Tato Cepeda 'Nothing compares to you' de Sinéad O'Connor.

Si de películas se habla, Nicolás Rojas recomendaría ver una comedia con la persona que se ama, por lo que su postulada es 'Son como niños'. Por su parte, el presentador de Noticias Caracol exalta a 'El curandero' y el integrante de BumBox resalta 'El eterno resplandor de una mente sin recuerdos'.

Un concierto sería el regalo ideal y para el periodista político, mejor aún si fuese de Silvestre Dangond para que cante 'Las locuras mías'. Pablo Arango nos menciona que un buen restaurante se destacaría como un lugar especial para celebrar una fecha como San Valentín y Tato Cepeda dice, con respecto al obsequio perfecto, que: "para dar ninguno, pero que me den todos".

En cuanto a lugares preferidos para ir a una cita romántica, Nicolás Rojas dice que un glamping sí, pero un bar no. Por su parte, el presentador de Noticias Caracol asegura: "creo que todos los lugares pueden tener algo de magia en San Valentín, no creo que ninguno sea específico para tener una cita o una conversación". Finalmente, el miembro de BumBox tiene claro que no hay que ir a comer salchipapa y relata que su peor cita fue cuando se le resbaló el codo, que tenía sobre la mesa, y sintió que quedó como un "bobo".

Definitivamente, estos tres talentos de Caracol Televisión quedan corchados con el origen de la celebración, por lo que Tato Cepeda no duda en comentar que: "es muy gringo San Valentín, entonces aveces como que me da como rabia, así que aveces lo celebro y otras no. Prefiero amor y amistad".

