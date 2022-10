Sueños, gustos y complicidad: así es la relación de Laura Acuña e Iván Lalinde detrás de cámaras

Laura Acuña e Iván Lalinde han despertado la admiración de los televidentes todas las noches no solo por su profesionalismo para presentar La Voz Senior, sino también por mostrar esa empatía que los caracteriza cada vez que se topan con una historia emotiva en la producción de Caracol Televisión. En esta oportunidad, los anfitriones le contaron a la Revista Vea cómo es su relación detrás de cámaras y qué sueños han cumplido con este nuevo proyecto.

Con más de 30 años de experiencia en medios de comunicación, Iván regresa a Caracol Televisión, que considera su casa por todas las oportunidades de crecimiento profesional que le brindó y que lo tiene en cuenta cada vez que planean emprender un formato familiar.

"Tengo mi amigo del alma, Juan Esteban Sampedro, que siempre me lleva en su combo. Siempre he ido y he venido. Cada que llego me reciben con los brazos abiertos, cada que me voy, salgo bien y con ganas de volver. Caracol tiene algo clave en una empresa, siento que todos halamos para el mismo lado, hay buenos propósitos, se hace país con el contenido de los programas que producen. Es un sitio óptimo para trabajar y crecer", dice Lalinde.

Además, también confiesa que de todos los sueños que ha cumplido a lo largo de su vida, hay uno que le hace falta y que espera materializar pronto. Se trata de trabajar en el exterior y tener una casa frente al mar, en una ciudad tranquila donde pueda pasear libremente por las calles como Sidney, Chicago, San Francisco o Barcelona.

Laura Acuña, por su parte, asegura que se sintió afortunada de trabajar en La Voz Kids por el gran desempeño de cada área de la producción, pues tienen como propósito que todo salga en perfecto orden cuando estén al aire.

"Los entrenadores son espectaculares. Verlos llegar a un país que no es el suyo y cómo terminan amándolo y queriendo quedarse es gratificante, la verdad, y lo he visto dos veces ya. Y respecto a Iván, él ha sido tan generoso, es un superprofesional”, afirma la anfitriona en exclusiva para Vea.

