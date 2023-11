Silvestre Dangond respondió a las críticas con fuertes palabras: “no me da la gana de darles gusto”

Silvestre Dangond es uno de los cantantes del género vallenato que más da de qué hablar en la industria musical colombiana. Hace 11 meses decidió tomarse una pausa para descansar y tener un tiempo para él, sin embargo, ahora ha vuelto recargado.

Su regreso estuvo acompañado del lanzamiento del álbum ‘Ta’ Malo’, que ha sido recibido de la mejor manera por sus seguidores y los fanáticos de su estilo musical, sin embargo, el artista originario de Urumita también ha protagonizado los titulares en algunos medios de comunicación.

Y es que su casa en Valledupar se convirtió en blanco de la inseguridad y los ladrones le hurtaron aproximadamente mil millones de pesos en pertenencias como joyas, relojes y dinero en efectivo, situación sobre la que no se ha pronunciado.

Ahora, nuevamente es tema de conversación, esto, porque concedió una entrevista en la que le habló directamente a sus detractores y se despachó contra ellos sin ningún tipo de filtro, lo que sorprendió incluso a quienes lo siguen.

Allí aseguró que los usuarios de Internet muchas veces “quieren que uno se vuelva sensacionalista en las redes, no joda, no me da la gana”, con evidente molestia continuó explicando que no quiere publicar fotografías con su familia en Instagram y no lo hará solo por satisfacer las necesidades de sus críticos.

“No me da la gana de postear una foto con mi hermano, mi mamá, mi papá, en familia, porque no tengo que darle gusto a la gente que se mete en la vida de los demás”, confesó, dejando claro que no tiene la intención de volver a compartir contenido de este tipo en sus plataformas digitales.

Durante su discurso dijo también que muchas personas no hacen nada más que incomodar en redes sociales, se dedican a hacer malos comentarios y se excusan en la plataforma para decir cualquier cosa sin hacerse responsables de las consecuencias.

Dangond no quiere darles gusto a estas personas, por lo que tampoco facilita que puedan hacer este tipo de prácticas con su contenido. A pesar de esto, sí aclaró que tiene muchas fotos junto a su mamá y otros seres queridos: “tengo todas las que tú quieras, de viajes a Miami, nos vemos en Valledupar, vivimos una vida normal, pero no los expongo en redes porque no me da la gana”.

Finalmente, el artista explicó que muchas personas “se anclan en lo malo, la gente no piensa en lo bueno” y por eso no está de acuerdo con hacer públicos momentos de su vida que pueden poner al descubierto a sus seres queridos.

