Shakira confesó quién fue el artista que la apoyó en su separación: “me llamaba todos los días”

Shakira tiene todas las miradas sobre ella, después de una pausa en su carrera, la cantante ha retomado de la mejor manera y esto es evidente, pues desde hace unos meses, cada una de sus canciones se convierten en éxitos y ocupan los primeros lugares de las listas top de la música.

De la misma forma, un tema que sigue siendo muy comentado es su separación del futbolista Gerard Piqué, con quien estuvo durante 12 años, fruto de la relación nacieron sus hijos Milan y Sasha, las personas más importantes de su vida.

Conoce más: Esta es la millonada que Shakira gastó en los jeans que usó en el concierto de Carlos Vives

En el 2022 se hizo pública una aparente infidelidad por parte del deportista hacia la cantante y el amor terminó, los dos dieron por finalizado su romance y desde entonces los comentarios entre ellos no se han hecho esperar, tanto en declaraciones como en los temas musicales de la artista.

Parece que varios estuvieron pendientes de la barranquillera mientras que este duro momento en su vida pasaba y uno de ellos es un cantante colombiano, a quien ella no dudó en agradecerle de manera pública.

Publicidad

Así lo hizo en un video filmado poco antes de sorprenderlo en el escenario, con estas palabras es claro a quién nos referimos, se trata de Carlos Vives, con quien interpretó ‘La Bicicleta’ durante el último fin de semana de octubre, cuando cantó junto a él en medio de un concierto en Miami.

Parece que la amistad del samario es muy importante para ella, pues hizo énfasis en lo mucho que lo quiere y sobre lo que significa en su vida, al referirse al tema Shakira dijo: “ha estado en los momentos más difíciles de mi vida”.

No obstante, la declaración que los ha convertido en tendencia fue en el que mencionó: “Siempre me llamaba para preguntarme cómo estaba cuando me separé, todos los días, (siempre decía), ¿cómo estás?”

Publicidad

Según esto, el intérprete de ‘Currambera’ canción que compuso para la barranquillera, siempre estuvo atento a lo que la cantante estaba sintiendo tras finalizar una relación de 12 años y tener que abandonar su vida en Barcelona para poder iniciar de cero en Estados Unidos.