Shakira presumió la decoración de Halloween que les puso a sus hijos Milán y Sasha en casa

Halloween es, sin duda, una de las celebraciones favoritas de los famosos de Hollywood, por eso no dudan en buscar los disfraces perfectos para asistir a las fiestas que los invitan o en decorar sus casas con calabazas, telarañas y otros elementos que hacen que cualquier espacio se vea tenebroso. Este fue precisamente el caso de Shakira , quien presumió su casa a través de redes sociales.

La barranquillera posteó en las historias de cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 89 millones de seguidores, un par de fotografías en las que se observan cómo sus hijos Milán y Sasha encontraron su casa luego de que ella decidiera agregar algunos adornos en colores naranja, blanco y beige.

En las imágenes se logran ver murciélagos de papel blancos pegados a las paredes, calabazas pequeñas que sostienen las velas de la mesa y guirnaldas alusivas a esta celebración en la puerta de la propiedad, lo que rápidamente ha llamado la atención de miles de internautas.

Esta sería la primera Noche de Brujas de la intérprete de temas como ‘Monotonía’, ‘Te Felicito’ y ‘Loba’ junto a sus hijos lejos de España y separada del Gerard Piqué . Cabe aclarar que desde que anunció el fin de su relación con el exfutbolista del Barcelona, la colombiana se ha dejado ver en algunos eventos y se ha mostrado mucho más constante en la industria al lanzar varios éxitos musicales en un corto periodo de tiempo.

Diferentes usuarios se han tomado las plataformas digitales para reaccionar a las instantáneas y para felicitar a la intérprete por centrarse en cuidar a sus hijos y darles la posibilidad de festejar este día de la mejor manera posible.

“Siempre ha sido una mujer muy sencilla, sin excentricidades, nada que ver con las decoraciones de los influencers colombianos, no diré los nombres para no ganarme enemigos”, “las que critican fijo se gastan lo que no tienen y están endeudadas”, “y yo que me gano el mínimo y traigo decorador”, son algunos de los mensajes que han dejado sus fanáticos en redes sociales.

