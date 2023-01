Selena Gómez tiene un nuevo amor y fueron captados en medio de una tierna cita

Para nadie es un secreto que Selena Gómez ha sido una de las famosas de Hollywood a la que más le ha costado superar un desamor luego de su traumática y dolorosa ruptura con Justin Bieber , de la cual salieron una gran variedad de canciones en las que plasmó todos sus sentimientos, pues él representó ese gran primer y verdadero amor.

A pesar de que la actriz tuvo un romance con The Weeknd , el cual dio una esperanza de un nuevo camino y una superación completa, esto no dio mayores frutos y fue el inicio de un regreso de la antigua pareja, lo cual generó varias emociones en sus seguidores, pues no todos estaban convencidos de que eso fuese una buena idea.

Y no lo fue. Finalmente hubo una separación definitiva y el artista contrajo matrimonio con Hailey Bieber, con quien ha mantenido una relación bastante estable, a pesar de que se habló de que existía una fuerte rivalidad entre las dos mujeres.

Desde ese momento, los seguidores de Selena Gómez estaban a la espera de verla nuevamente feliz, pues en medio de todo esto tuvo que atravesar una grave enfermedad y fuertes crisis relacionadas con su salud mental, por lo que anhelaban que ella estuviese en paz y pudiese rehacer su vida, tanto de forma profesional, como personal y amorosa.

Es por ello que desde que iniciaron los rumores de su relación con Andrew Taggart , el músico que hace parte de The Chainsmokers, muchos estuvieron pendientes de todo lo relacionado con ellos dos, dado que empezaron a ser vistos en varios eventos y lugares públicos.

Una fuente cercana a la nueva pareja le aseguró a Us Weekly que: "no están tratando de ocultar su romance escabulléndose en clubes exclusivos para miembros, aunque la relación es muy informal y discreta".

Muchos fanáticos de 'Sel' han demostrado su apoyo hacia este nuevo amor, ya que consideran que era el momento en el que ella merecía ser querida y valorada por alguien, algo que al parecer consiguió con este Dj, con quien la captaron en medio de una cita romántica en la que jugaron bolos y se rieron bastante.

Así mismo, se les vio juntos caminando de la mano por Nueva York, demostrando que no tienen ninguna incomodidad de que los vean, aunque oficialmente no han opinado nada al respecto.

