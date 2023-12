Selena Gómez reveló su nueva relación y todos quedaron sorprendidos, ¿de quién se trata?

Selena Gómez sorprendió al mundo al confirmar su relación con Benny Blanco, el visionario productor musical cuya destreza ha marcado la industria desde su adolescencia. En un post revelador en Instagram, la cantante no solo confesó detalles íntimos de su vida, sino que también proclamó a su ahora pareja como "el mejor de todos los hombres".

Benjamin Joseph Levin, más conocido como Benny Blanco, nació en Reston, Virginia, en 1988. Desde temprana edad, su inteligencia musical se manifestó, llamando la atención de disqueras a los 13 años, pero, ¿cómo logró desbancar a Justin Bieber del corazón de Selena?

Aunque inicialmente aspiraba a ser rapero, Blanco encontró su verdadera vocación en la producción musical. El resultado fue asombroso: éxitos con Britney Spears , Katy Perry y Maroon 5.

Te puede gustar: Estos son los requisitos que exige Selena Gómez para que alguien sea su novio.

Su colaboración con Selena Gómez comenzó en 2015, cuando produjo 'Same Old Love', otorgándole a la artista un triple disco de platino. Esta asociación no solo consolidó su amistad, sino que también la conectó con la dinámica entre la artista y su entonces pareja, Justin Bieber, a quien Benny también había producido éxitos.

Publicidad

Tras el final de la relación entre Justin y Selena en 2017, Benny y la estrella de Disney fortalecieron su conexión. En 2019, colaboraron en 'I Can’t Get Enough', mostrando una química evidente en el video musical. Sin embargo, su romance no se manifestaría hasta mediados de 2023, según reveló Gómez en diciembre, afirmando que llevaban seis meses como pareja.

Publicidad



Contrario a su famosa novia, Benny ha mantenido su vida privada lejos del escrutinio mediático, salvo por un incidente en 2022 con el comediante y rapero Lil Dicky, que resultó ser una broma. Actualmente, la pareja no solo comparte momentos personales sino también colaboraciones musicales, como 'Single Soon', su último proyecto.

Te puede gustar: Selena Gómez tiene un nuevo amor y fueron captados en medio de una tierna cita.

La relación entre Selena Gómez y Benny Blanco, además de ser un fenómeno mediático, representa la unión de talento y amor en la industria musical. Su historia ha estado marcada por la amistad, la colaboración artística y finalmente el romance.

La historia de amor de la pareja ha cautivado a sus seguidores, por eso, millones están atentos a lo que pueda suceder entre los dos y qué otros detalles salen a la luz en redes sociales.