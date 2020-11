Sebastián Yatra les pondrá ritmo a los Kids' Choice Awards

Sebastián Yatra estará presente en esta nueva edición de los Kids' Choice Awards. Con su carisma y música, este artista amenizará la ceremonia en la que se premiará lo mejor del talento infantil y juvenil. El evento será presencial, pero se restringirá el ingreso de público, ya que se deben cumplir a cabalidad los protocolos de bioseguridad para evitar contagios de COVID-19.

Evaluna Montaner y Camilo Echeverry , una de las parejas más sonadas en el mundo de la farándula está a cargo de la conducción de los premios. Durante la velada, también estarán presentes J Balvin y Danna Paola , quien además está nominada en dos categorías, Creador Favorito y Artista Mexicano Favorito.

🚨¡VOTACIONES CERRADAS!🚨 TODOS TUS ÍDOLOS DICEN: GRACIAS POR TU APOYO! 🤩 Ahora, cuenta regresiva: ¡el 3 de noviembre sabrás quiénes son los grandes ganadores de los blimps! 💥 Se viene la fiesta más divertida del año, ¡los #KCAMéxico 2020! 💚💚💚 @Montanerevaluna @CamiloMusica pic.twitter.com/wwulmHReBf — Nickelodeon Latam (@NickelodeonLA) October 19, 2020

En conversación con el diario Milenio , Yatra reveló el significado que tiene para él el hecho de figurar en este famoso evento. “Será una experiencia muy bonita, alucinante. Crecí en Estados Unidos, entonces veía los Kids’ Choice Awards de allá y me imaginaba que algún día estaría ahí. Después me fui a Colombia y veía los Kids’ Choice Latinos y paso a paso me iba acercando más”, afirmó.

El artista aprovechó la ocasión para recordar sus inicios y dejó claro que todo lo que ha conseguido a lo largo de su carrera es gracias a Dios, el trabajo constante y un poco de suerte. “Yo creo que también tiene mucho que ver los pensamientos positivos que uno tenga, porque la vida de uno es el reflejo directo de la actitud”, añadió durante la entrevista.

Poco a poco se acerca el momento de su aparición y sin duda, sus fans están a la expectativa y más después del adelanto que hizo, ya que prometió interpretar su más reciente sencillo titulado 'Chica Ideal'.