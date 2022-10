¿Se le nota la pancita? Aseguran que Yailin la más viral, esposa de Anuel AA, estaría embarazada

Gracias a un en vivo en Instagram, donde reúne casi 6 millones de seguidores, la cantante dominicana Yailin la más viral compartió con sus seguidores un momento divertido en el que bailó, cantó y leyó algunos comentarios que le iban dejando en la cajita de mensajes; no obstante, lo que en realidad llamó la atención de los usuarios fue su contextura física, que podría indicar que, al parecer, se encuentra en estado de embarazo.



¿Por qué aseguran que Yailín estaría embarazada?

De acuerdo con los internautas que se unieron al live, la esposa de Anuel AA se esforzó mucho por evitar mostrar el vientre, que al parecer, está un poco más pronunciado de lo normal. Asimismo, aseguraron que sus senos lucen un poco más grandes de lo que están acostumbrados, por lo que presumen que sea un indicativo de que sea por el supuesto bebé que viene en camino.

Cabe resaltar que estos detalles no fueron los únicos que destacaron durante la transmisión, ya que Yailin reapareció en redes sociales luciendo un cambio de look que consta de un nuevo color en su cabello: el verde. Diferentes fanáticos aprovecharon el espacio en los comentarios para destacar lo bien que le luce este color y también para cuestionarla sobre su vida personal.

