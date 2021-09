Sara Uribe tendría un nuevo pretendiente futbolista, según detalle que mostró en redes

La modelo y empresaria colombiana Sara Uribe sorprendió a sus seguidores en redes sociales tras mostrar un detalle que recibió y que la hizo muy feliz, pues sus gestos así lo demuestran en las historias que compartió en su cuenta de Instagram.

Se trata de un arreglo floral que compartió luego de hacer una dinámica con sus seguidores en donde los invitaba a que le pidieran fotos de algo antes de que durmiera. A la petición “las flores que te encantaron”, la paisa compartió la foto de unas rosas y desató que varias cuentas se fijaran en que quien las regaló fue el futbolista Édgar Méndez.

Las opiniones no se hicieron esperar y varios internautas empezaron a darse cuenta de la interacción de ambos personajes en sus redes sociales.

El deportista es centrocampista del equipo Alavés de España, tiene 31 años y debutó en el Real Madrid en el 2008.

Varias mujeres de la red social han dejado sus comentarios apoyando que este pueda ser un nuevo romance, pues manifestaron su admiración por Uribe, admiraron el atractivo físico de Méndez e hicieron comparaciones con Fredy Guarín .

https://www.instagram.com/p/CSEUJGxMLlE/

Sin duda, Sara Uribe es una de las mujeres más admiradas del país, desde su relación con el futbolista colombiano y padre de su hijo Jacobo, su imagen se hizo viral a nivel mundial. Hasta el momento se conoce que la paisa sigue disfrutando de su solteria y que pone en primer lugar a su pequeño, con quien disfruta cada momento como si fuera el último y no teme en compartirlo con sus más de 6 millones de seguidores.

"No es por chicanear 😂🙏🏻💁🏼‍♀️, peroooooo... Últimamente estoy pasando tan bueno conmigo misma", aseguró Uribe hace algunos días en su cuenta de Instagram, donde no para de encantar con su belleza y poses en lugares maravillosos que visita, el más reciente New York.