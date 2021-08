"Nos querían matar": hermano de Sara Uribe contó que fue drogado y golpeado en Medellín

Thomas Uribe, hermano de la reconocida modelo y presentadora Sara Uribe, causó revuelo en redes sociales luego de compartir en su cuenta de Instagram una fotografía donde se veía bastante golpeado en el rostro, además contó que fue drogado con escopolamina junto a algunos amigos en el Parque Lleras de la ciudad de Medellín.

Uribe escribió en sus historias que estaba con sus amigos pasando un rato agradable cuando les robaron todos los elementos materiales que llevaban, además resaltó que por fortuna lograron escapar del lugar, pues los “querían matar”.

“Tengan mucho cuidado en el Parque Lleras y Parque del Poblado, se los digo de corazón, el viernes me escopolaminaron a mí y a todos mis amigos, nos robaron todo, gracias a Dios nos pudimos escapar, no sé cómo, pero Dios es muy grande, no estaría contando la historia, nos querían matar”, escribió el Instagramer.

En el siguiente post compartió la fotografía donde se ve su rostro con fuertes lesiones y dijo “esto lo cuento para que muchos de ustedes tengan mucha preocupación, no salgan solos, no le reciban nada a nadie, cuídense mucho”.

Por su parte la presentadora se refirió al hecho en sus redes sociales lamentando la situación de su hermano donde explicó que ha sido algo muy duro para ella y su familia, esperando que se den las medidas pertinentes para el caso.

“Me parece muy triste que esté pasando esto y más en nuestra ciudad, que no tengamos seguridad a la hora de compartir con nuestros amigos un rato agradable, pero pues eso es lo que estamos viviendo, la realidad, gracias a Dios está bien y quedaron con vida”, dijo Sara Uribe.

“No fue fácil, me duele el corazón verlo así”, agregó.

Asimismo, Thomas Uribe expresó su agradecimiento a todas las personas que le han manifestado su apoyo dejando un contundente y emotivo mensaje a todos los habitantes de su ciudad, ya que muchos internautas le enviaron mensajes privados a su cuenta contándole que lo habían visto borracho y muy mal en el parque, ante esto escribió en sus historias “cuando vean algo extraño ayuden no se hagan los de la vista gorda” y manifestó que situaciones como esas no se deberían seguir presentando.

Además, compartió en su feed junto a una fotografía con una emotiva frase para que todos se cuiden y valoren la vida.

“Es muy cierta esa frase que dice salimos de casa sin saber si volvemos “cuídense” mucho ayer fui yo mañana pueden ser ustedes”, concluyó.