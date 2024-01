Sara Uribe confesó los motivos de su cirugía: se le deformó el cuerpo y tenía una hernia

Mucho se habló acerca de la más reciente cirugía a la que se sometió Sara Uribe , dado que varios de sus seguidores consideraron que solo se trataba de temas estéticos y no dimensionaron el trasfondo que había en esta, por lo cual la paisa se confesó ante sus fanáticos a quienes les relató la verdad de todo esto.

A través de un emotivo video, la presentadora dio los detalles que la motivaron a tomar esta decisión, en los cuales el amor propio fue fundamental, ya que tenía la intención de volverse a sentir cómoda con sí misma.

Inicialmente, Sara Uribe dio un contexto de lo que le sucedió tras su embarazo: "cuando tuve a mi hijo Jacobo me dijeron que era una diástasis que le estaba dando a mi cuerpo y se me separaron los músculos porque él era enorme y no cabía en mi abdomen. Se me deformó por completo el cuerpo, como a todas las mamás nos puede pasar. Unas quedan regias espectaculares, pero otras no quedamos como estamos acostumbradas a vernos".

A su vez, la presentadora exaltó que después le dio depresión postparto, perdió autoestima y llegó a sentir que no era la mujer de antes, haciendo énfasis en que esto es algo habitual en gran parte de las mujeres con hijos.

"Me realicé una cirugía para complementar esto que estaba sucediendo y se encontraron con que tenía una hernia umbilical. A muchas también nos pasa, tranquilas. Se me deformó el ombligo y el abdomen, ya no tenía los cuadritos marcados, ni era la supermodelo de portadas", dijo Sara Uribe.

En esta historia, la presentadora explicó que le salió un gordo que para ella era enorme y que a pesar de que se hizo muchos tratamientos y buscó distintas formas de combatirlo, nada le daba una solución: "me hicieron una cirugía con la que quedé con una cicatriz de una mini abdominoplastia".

Sin embargo, esta última intervención quirúrgica terminó siendo lo que ella quería, por lo que optó por operarse nuevamente: "aceptarme con una cicatriz más, pero con un gordito menos".

Al final del video, el cual compartió en su cuenta de Instagram, Sara Uribe prometió realizar una segunda parte para mostrar los resultados de este procedimiento, no sin antes mencionar: "yo me sentaba y me colgaba como otro abdomen".