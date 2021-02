¿Rosalía y Becky G catalogadas como “peligrosas”?

Cada año la corporación de antivirus McAfee publica una lista conocida bajo el nombre de ‘Most Dangerous Celebrities’, por su traducción al español ‘Las Celebridades Más Peligrosas’. En esta ocasión surgieron nombres como Rosalía y Becky G que tiene conmocionados a todos sus seguidores.

El confinamiento por causa del COVID-19 ocasionó que los usuarios aumentaran el uso de aparatos tecnológicos y plataformas digitales; de esta forma, el documento que contiene datos del 2020 resulta especialmente importante.

De acuerdo con McAfee, el listado comprende a los famosos que más arrojan resultados relacionados con malware en motores de búsqueda, lo que puede ser nocivo para el bienestar de los internautas ya que lograría “exponer la información personal de los fanáticos”.

En la cabeza del archivo se encuentra la reconocida actriz de la saga de 'Crepúsculo' y de 'Notas Perfectas', Anna Kendrick, seguida de otros famosos como Sean Combs, Blake Lively, Mariah Carey, Justin Timberlake , Taylor Swift, Jimme Kimmel y más.

Los artistas hispanohablantes no se quedan atrás porque, a pesar de que solo tuvieron en cuenta a los españoles, figuran nombres de gran impacto en Latinoamérica, en especial en Colombia, como lo es el caso de Rosalía y Becky G, cantante estadounidense que tiene bastante popularidad en la zona.

Ante la situación, la empresa cibernética dio algunos consejos para que los usuarios tengan en cuenta a la hora de navegar en la web como lo son estar atentos cuando busquen cualquier tipo de información o noticias sobre sus artistas favoritos; ingresar, preferiblemente, en sitios web confiables y esperar los comunicados oficiales que los artistas publican a través de sus redes sociales.

Por último, mencionó la importancia de no utilizar sitios de transmisión ilegal que no cuentan con ningún tipo de vigilancia y que pueden acarrear daños no solo en los ordenadores, sino también en los datos que cada internauta tiene alojado.