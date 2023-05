Rosalía relató cómo fue la propuesta de matrimonio hecha por Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro hicieron su primera colaboración juntos, con tres canciones y el video musical de 'BESO', pero esta no fue la única sorpresa, dado que también hicieron público su compromiso.

En el videoclip del sencillo se recopilaron varios momentos de su noviazgo y, al final, se pudo ver a la cantante mostrando su anillo de compromiso, quién está muy emocionada llorando, mientras iba en un automóvil con Rauw.

Aunque no se conocían los detalles sobre la propuesta de matrimonio, finalmente Rosalía reveló en una entrevista para el medio de comunicación GQ España, cómo el puertorriqueño le pidió que fuera su esposa.

En una ronda de 20 preguntas, la artista comentó que esta sería la primera vez que hablaría de ese momento: "nos comprometimos de la manera más bonita que me hubiera imaginado y que podría existir".

"Me dijo que quería llevarme a un sitio y lo seguí de lo más inocente, cuando comenzó a buscar algo en el bolsillo… Y se arrodilló, estaba muy nerviosa y pensé ¿no será que me dará un anillo?, después sí me lo disté… yo me puse a llorar": expresó Rosalía

Comentó también que el lugar donde sucedió todo fue en la casa de la abuela de Alejandro, que tiene una terraza en el último piso donde se puede ver todo Puerto Rico, así que el músico aprovechó y en medio de fuegos pirotécnicos se le declaró.

El intérprete de 'Reloj' y 'Nostálgico' reveló que el primer encuentro de los dos fue en Las Vegas, para los Latin Grammy, sin embargo, Rosalía mencionó que no fue amor a primera vista, debido a que él se tuvo que tomar el tiempo para conquistarla.

La intérprete de 'Motomami' y Rauw Alejandro han estrenado por primera vez sus tres primeras colaboraciones, en el EP llamado 'RR', con las canciones 'Beso', 'Vampiros' y 'Promesa'.

La artista dio a conocer que cada sencillo tiene que ver con la historia de amor de ambos, puesto que se refiere a las etapas por las cuales han pasado, una del pasado, otra del presente y otra del futuro, por lo que sí que tienen estructura entre ellas.

Son tres canciones compuestas entre ambos artistas, en las que han querido reconocer que a veces tenían diferencias en cuanto a aspectos musicales, aunque no tanto en las letras, logrando así un gran equipo.