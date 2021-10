Ricky Martin responde a críticas por la extraña apariencia en su rostro

El reconocido cantante Ricky Martin , recientemente se convirtió en tendencia por la rara apariencia de su rostro, luego de aparecer en una entrevista en la que estaba promocionando su gira de conciertos junto a su compañero Enrique Iglesias.

El puertorriqueño apareció con los pómulos inflamados, los labios pronunciados, los ojos mucho más pequeños y su piel tensa, lo que llevó a que varios de sus seguidores pensaran que se había sometido a algún procedimiento estético en su rostro, generando cientos de comentarios.

Después de que las imágenes se hicieran virales, el artista de 49 años apareció en sus historias de Instagram asegurando que todo tenía una explicación.

"Yo no me he hecho nada en la cara, te lo juro, tengo líneas… si me pongo botox, fillers , se los hubiera dicho porque no tengo nada que esconder", aseguró el cantante.

El boricua reveló que pocos minutos antes de aparecer frente a las cámaras, se había puesto un suero multivitamínico que al parecer le causó una reacción alérgica y por esto su rostro se hinchó de esa manera.

"Eso sí, no quise cancelar las entrevistas con toda mi inflamación. Lo hubiese hecho, para que no tuviese que estar yo hoy haciendo este vídeo, pero insisto, está todo bien", argumentó Martin.

Recientemente, Ricky Martin se refirió a su salud mental en el programa 'Primer Impacto', donde reveló que aún está en proceso de sanación, pues la ansiedad todavía lo asecha, no obstante, p se dio cuenta que con ejercicios de respiración y con meditación la ha aprendido a controlar.

Allí también le preguntaron si sus hijos lo iban a acompañar a sus conciertos, a lo que él respondió que los mellizos sí, ya que se encuentran vacunados y son más grandes, pero sus otros hijos aún están muy pequeños, por lo que no los piensa exponer.