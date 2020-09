Reviven tristes palabras del diario de Lina Marulanda y la carta que dejó antes de morir

El 22 de abril del año 2010 el país se sorprendió con la temprana muerte de la reconocida presentadora de televisión, Lina Marulanda. Fue escalofriante descubrir que ya no estaría aquella admirada mujer que lo tenía todo para ser feliz, pero decidió apagar su vida.

En sus últimos días de vida, Lina tuvo un robo por parte de su empleada del servicio a quien consideraba como su segunda madre. Además, también pasaba por una dura situación sentimental y económica.

Según el CTI, Lina se arrojó a una distancia aproximada de 18 metros, pues su apartamento quedaba en un sexto piso. Durante la caída, la mujer tropezó con una baranda y el golpe fue letal. La hermosa presentadora paisa estaba a un mes de cumplir 30 años.

Tal y como se relató en Expediente Final, Lina desayunó con sus papás y llamó a su amiga Carolina para que llegara pronto a su apartamento. Los minutos transcurrían en calma, pero de repente algo alteró la tranquilidad del lugar, pues los presentes escucharon un ruido, bajaron corriendo y la encontraron acostada en la calle sin signos vitales.

Han pasado 10 años desde esta lamentable muerte y Lina sigue muy viva en la memoria de los colombianos. Incluso, recientemente los medios de comunicación revivieron una entrevista que dieron Paulina, su hermana y su mamá, Beatriz a Cromos en el año 2016, en la cual revelaron detalles sobre lo que la presentadora escribió en su diario personal.

“Sí, he leído muy poco. Ella todo el tiempo habla del amor y de la soledad. También escribe de cómo la falta de amor va afectando a una persona, sin que la otra se dé cuenta. Ella habla mucho de eso, hace mucho énfasis en el amor, en el vacío, en la soledad. Lo que vivió ella”, aseguró su hermana Paulina.

Además de los tristes relatos en su diario, la mamá de la presentadora causó gran conmoción al contar que, aparte del diario, dejó una carta para ella y su padre con el fin de pedirles perdón.

“Una carta que me escribió a mí y al papá. Ella sí me mostró pero un pedacito y yo lloré esa noche y le pregunté: ‘¿Pero por qué escribes eso, mi vida?’. Y ella me dijo: ‘Porque yo los amo mucho y si en algún momento les hice algún daño, quiero pedirles perdón’”, contó Beatriz.