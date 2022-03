¿Quién será? Residente revela que un artista urbano quiere vetarlo por un enfrentamiento del pasado

El cantante Residente volvió a ser tendencia debido a un video que publicó en donde expresó su disgusto respecto a un asunto que está afectando su próximo lanzamiento musical, esto en referencia a que, "desde que se enteró no ha parado de llamar a todo el mundo para que me llamen a mí para que no saque el tema".

Ante estas declaraciones por parte de exvocalista de Calle 13, los comentarios del clip afirmaron que la persona que intenta alterar el estreno del boricua es el también cantautor J Balvin , sin embargo, en ninguna parte del comunicado del puertorriqueño señala al paisa como el culpable de lo que sucede.

Todo esto hace recordar la anterior polémica protagonizada entre los dos artistas urbanos, cuando Balvin sugirió no asistir a los Premios Grammy Latino del 2021 indicando que estos no valoraban el talento del reggaetón, ante ello, René salió en defensa de la Academia y criticó fuertemente las palabras del colombiano.

Si bien el nacido en Puerto Rico no afirma directamente que la persona que lo busca vetar es el intérprete de 'Mi Gente', sus palabras hacen pensar que se está refiriendo a él: “En lo que la gente decide, puedes ir subiendo tus videítos para que te cojan lástima”, agregó el cantante quien ha tenido el apoyo de otros artistas de la talla como Tito el Bambino, Ivy Queen, entre otros.

El video ha llegado a más de las 2 millones de reproducciones, y no solo hacen referencia al paisa como el culpable de esto, también critican al boricua por supuestamente referirse indirectamente a lo que está pasando con la madre de colombiano, la cual ha estado con problemas de salud. Por el momento J Balvin no se ha pronunciado al respecto.