Pautips reveló cuál es el excéntrico servicio que les ofrecieron en un hotel e impactó a su esposo

En las redes sociales, Pautips es una de las creadoras de contenido más reconocidas a nivel internacional gracias a sus publicaciones relacionadas con la moda, el maquillaje y el estilo de vida, aunque no ha estado por fuera de las polémicas debido a ciertas declaraciones en las que sus seguidores no estuvieron muy de acuerdo. No obstante, tanto ella como su esposo se han llevado toda la atención debido a la experiencia que vivieron a lo largo de su luna de miel.

Esta colombiana se casó en una ceremonia con Ronald Moscoso el pasado 7 de agosto de 2023, sin embargo, tuvieron su viaje de celebración desde aproximadamente el 11 de septiembre en Tailandia, por lo cual los paisajes naturales fueron unos de los principales protagonistas.

La mayoría del contenido que Pautips creó en medio de su luna de miel se enfocó en compartir las diversas prendas que portó para diferentes actividades, tales como el Festival de Luna Llena, conocer los elefantes, salir a una cena elegante o hacer una sesión de fotos. A pesar de esto, también aprovechó para mostrar ciertas frutas típicas de este país asiático o las rutinas de cuidado que tenía durante este tiempo, al punto de hacer su skincare en un avión.

Entre todo esto, una de las publicaciones que más cautivó a sus seguidores fue un video en el que relató un curioso y excéntrico servicio que le ofrecieron a ella y a su esposo Ronald Moscoso durante su estadía en uno de los hoteles de Tailandia.

En el post en sus redes sociales, en el cual escribió: "mi esposo no podía creer que tenían este servicio en el hotel", Pautips compartió un video en el que inicialmente se le podía ver a ella caminando en las instalaciones del lugar, para luego dar paso a las declaraciones del también creador de contenido.

Ronald Moscoso fue el encargado de registrar cómo se llevaba a cabo una sesión de fotos y grabación de videos que le estaban haciendo a la colombiana, mientras que explicaba que ella había pagado por ello a uno de los trabajadores de este sitio, puesto que les habían comentado que esto existe con la intención de que los hombres (ya sean esposos, novios o amigos) tengan la oportunidad de tener un verdadero descanso.

"Paula contrató a un tipo que le hace las fotos y todo, así que yo me voy para la piscina. Qué servicio, esto lo deberían tener más hoteles. Por allá lo lleva, ahí está ella en su naturaleza y él detrás agarrando todos los ángulos", narró el influenciador.