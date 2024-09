Paola Turbay sufrió un fuerte accidente mientras viajaba con Alejandra Azcárate por Europa

Una de las exreinas colombianas más queridas y recordadas por el público es Paola Turbay, la mujer representó a Bogotá en el Concurso Nacional de la Belleza durante el año 1991 y, finalmente en Miss Universo 1992 ocupó el segundo lugar en la competencia, siendo superada solo por Michelle McLean de Namibia.

En la actualidad tiene 53 años y en noviembre cumplirá uno más; debido a esto, sus fanáticos dicen que se ve igual que el primer día y la belleza, sin duda, continúa siendo una de sus características, sumado a su arrolladora personalidad.

Conoce más: ¿Quién fue la mujer que le ganó a Paola Turbay la corona cuando participó en Miss Universo?

Turbay sigue trabajando en los medios nacionales y esta es una de las razones por las que aún tiene a muchas personas pendientes de ella, su vida, sus publicaciones y lo que hace en su cotidianidad, para ello la siguen en redes.

En su perfil de Instagram la exreina cuenta con casi un millón y medio de fanáticos y durante las primeras semanas de septiembre ha presumido un viaje junto a sus amigas en el que han recorrido varios ligares buscando catar vinos.

Publicidad

Paola Turbay sufrió un fuerte golpe en el rostro durante un viaje

Fue precisamente a lo largo de esta travesía que la mujer fue víctima de un accidente fuerte en la habitación de su hotel, Alejandra Azcárate es una de las personas que viaja con ella y por eso contó en sus redes qué fue lo que sucedió.

Lee también: ¿Actriz que interpreta a Paola Turbay en Klass 95 es su hija? Esto respondió la joven

Publicidad

Allí escribió: “empiezan a aflorar las consecuencias del consumo de vino” y se puede escuchar a Paola explicar que se despertó en medio de la noche y necesitaba buscar unas pastillas, pero no quería insertar la llave para poder usar la luz del cuarto y por eso decidió ponerse de pie a oscuras.

Continuó diciendo que sí llegó al baño, pero al acurrucarse no calculó bien y se golpeó fuertemente la cabeza con un mueble, tanto así que en el video tiene hielo con el fin de evitar la inflamación, aunque esto parece no ser muy efectivo, pues cuando pregunta si se ve o no, sus amigas responden contundentemente que sí.

Mira más: ¿Por qué Paola Turbay no fue Miss Universe en 1992?: La actriz contó la impactante historia

“Te diste durísimo, ya tienes morado, esto es para que entiendas que eres un adulto mayor debes entrar a la habitación y encender la luz”, dijo Azcárate en medio de bromas al ver a la exreina preguntándose qué sucedería con su rostro.

Por su parte, Turbay mostró lo sucedido unas horas después y aseguró que probablemente el hematoma se haría más grande y notorio, sin embargo, desde ese momento no se ha vuelto a referir al tema.