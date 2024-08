¿Actriz que interpreta a Paola Turbay en Klass 95 es su hija? Esto respondió la joven

Klass 95 es la producción de Caracol Televisión que llegó este 20 de agosto a las pantallas para demostrar cuál es el verdadero poder de la belleza. El primer episodio tuvo como protagonista no solo a Nicole Santamaría (que da vida a Shaio Domínguez), sino también a la actriz que da vida a Paola Turbay.

Su contextura física, color de cabello y piel, su porte y también su gran habilidad para interpretar personajes hicieron que los usuarios de Internet la compararan de inmediato con la Señorita Colombia 1991.

¿Actriz que da vida a Paola Turbay en Klass 95 es su hija?

La joven se adelantó a la polémica y le concedió una entrevista a Caracoltv.com durante el lanzamiento a medios de este programa, aclarando de esta forma que no es la hija de la también presentadora.

“No, lastimosamente no, pero sí me han dicho mucho que me parezco a la hija de Paola, yo no soy la hija de ella, solo somos similares por gracia del espíritu santo”, explicó.

Asimismo, señaló que, aunque en varias oportunidades le han encontrado parecido con celebridades, se llevó una gran sorpresa al escuchar a Turbay asegurando que se veía muy reflejada en ella.

La actriz que da vida a este importante personaje para el entretenimiento nacional es Manuela Valdés, quien cuenta con más de 80 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram. La joven ha llamado la atención no solo por su atractivo físico, sino también por su perseverancia a la hora de ganarse un puesto dentro de la industria de la televisión.

Gracias a su paso por Klass 95, ha recibido comentarios como: “Tenía la corazonada de que serías Paola. Saludos desde Cuba”, “brillas con luz infinita”, “Te pareces mucho a Sofía Estrada Turbay”, “eres muy tesa”, “espectacular”, son algunos de los mensajes que se destacan en la plataforma digital.

Quién es la hija de Paola Turbay

Turbay tiene en total dos hijos, de los cuales la mayor es Sofía Estrada Turbay, quien ha sembrado sus primeros pinos en televisión apareciendo en un par de comerciales. Asimismo, ha dado de qué hablar en redes sociales debido a que se muestra muy cercana a su madre, pues aparecen disfrutando de viajes, yendo a comer y hasta bailando juntas.

