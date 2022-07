Oscar López habla de su amistad con Carballo, las estrategias y favoritos del Desafío The Box 2022

Una vez te atrapa El Desafío es muy difícil que puedas dejar de vibrar, emocionarte y sorprenderte con lo que pasa prueba a prueba, pues es una mezcla única entre competencia y convivencia que hace que sin duda los colombianos tengan a sus favoritos y a los polémicos, pues es imposible no crear ciertos vínculos con cada uno de los participantes.

Esto es algo bastante claro para Oscar López , un valluno que dio mucho para hablar durante sus dos participaciones en este reality. Su paso por esta arena de juego le demostró que es bastante cautivante todo lo que ocurre alrededor, lo que hace que le guste cada vez más.

Aunque lo ve a través de la pantalla, este exparticipante no se pierde las emociones que se viven en el Desafío The Box 2022 , pues sabe qué es atravesar todo lo que están viviendo estos Súper Humanos desde la falta de comodidades, las peleas, las amistades hasta las estratégias, los chalecos y los Desafíos a Muerte. Él tiene pleno conocimiento de todos los lados del cubo que pueden atravesar quienes están en la Ciudad de las Cajas.

Es por ello que ha estado al tanto del rendimiento de cada uno de los desafiantes, especialmente de Alexa quien es su coterranea. Los ojos de este deportista de alto rendimiento han estado puestos en todos los detalles, por lo que sin duda alguna la convivencia siempre será uno de los factores que más disfruta, aunque no haga parte de ella. Es por este motivo que el haber hecho parte de dos ediciones pasadas le hicieron darse cuenta de aquellos detalles que no se pueden dejar por fuera, como lo son las peleas, malentendidos, el estrés y demás que es imposible de evadir mientras se está en competencia.

Con su característica personalidad, este excompetidor nos revela cómo ha sido su amistad con Carballo, a quien conoció tiempo antes, y lo que pensó el día de su emotiva salida. Cabe destacar que, desde el día que inició el juego en la Ciudad de las cajas no dejaron de compararlo con el representante del Tolima Grande.Además, da los nombres de aquellos que se convirtieron en sus favoritos para estar la final.

También confiesa en cuál de estas casas le hubiese gustado estar, principalmente por temas de convivencia.