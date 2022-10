¿Cómo le quedaron? Epa Colombia se incrustó diamantes en los dientes y dividió opiniones

La reconocida influenciadora y empresaria de keratinas Daneidy Barrera, más conocida en el mundo digital como Epa Colombia , volvió a causar polémica en redes sociales luego de que mostrara en una grabación que decidió incrustarse diamantes en sus dientes para añadirle un poco de modernidad a su estilo; no obstante, las críticas no faltaron.

"Amiga, me estaba colocando unos diamantes en la boca. Ah, vea como me quedaron amiga", comenta Barrera mientras se acerca el teléfono celular al rostro para ver cómo destacan algunos brillos en los seis dientes de la parte superior frontal. "Quedaron súper lindos", finaliza con un todo de voz que demuestra la felicidad que tiene por su nuevo retoque.

Mira también: Continúa la polémica: conocido de Epa Colombia le ofreció dinero a 'La Barbie colombiana'

Publicidad

La revelación hizo que muchas personas dividieran los comentarios en redes sociales, puesto que unos la felicitaban por mostrar el progreso que ha tenido con su empresa, mientras que otros la criticaban por presumir recurrentemente cada uno de sus lujos, como la vez que decidió tirar una gran suma de dinero mientras viajaba en un helicóptero.

Te puede interesar: ¿Nueva pelea?: Epa Colombia respondió a un comentario de una vecina por su alto volumen de música

"A mí me tocó incrustarme una calza color gris plata. No la presumo por qué me regañan", "yo siento que las personas tienen derecho a elegir en que gastan su dinero, ellos lo trabajan, construyen su imperio solos y pues solitos puedes disponer de los frutos 🔥 y ella sabe que mostrar lo que se hace le da más vistas y más plata 🙌🏼 así funcionan las redes", fueron algunos de los comentarios que destacaron dentro de la red social.