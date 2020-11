¡No aguanto más! Johanna Fadul envió fuerte mensaje a quienes la tildan de "operada"

No es la primera vez que Johanna Fadul tiene que lidiar con críticas y comentarios relacionados con su cuerpo. En varias ocasiones se ha tomado el tiempo de aclarar cuántas cirugías estéticas tiene, pero parece que estas declaraciones no convencen a muchos de sus seguidores, pues siguen rumorando que su belleza no es natural y que está operada "de punta a punta".

La paciencia de la actriz llegó al límite, por eso, decidió divulgar en sus redes sociales un mensaje muy importante, dedicado a todos aquellos que se atreven a opinar sobre su apariencia. En primer lugar, Fadul aseguró que no está llena de operaciones como muchos creen, pero si así fuera no tendría porqué afectarles, ya que es un tema que solo le concierne a ella.

Para ponerles fin a las dudas de muchos usuarios de internet, esta mujer hizo nuevamente un recuento de los procedimientos estéticos que se ha realizado hasta el momento. Según su relato, la nariz es la única parte de su cuerpo que ha modificado con cirugías.

"Si no va a aportar nada bueno y positivo en la vida de los demás, tráguese sus palabras y sus emociones negativas (...) con comentarios así, pequeños, pendejos, pueden causar tragedias en la gente", sentenció.