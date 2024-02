Nicky Jam reaccionó al escuchar cómo su expareja Aleska Génesis le hace brujería a los hombres

A pesar de que en octubre de 2023 Nicky Jam anunció que se retiraría de la música, el artista no ha dejado de ser noticia y ha seguido ocupando los titulares de medios internacionales. En esta ocasión, el estadounidense ha llamado la atención por sus palabras durante una entrevista en la que le mencionaron a su exnovia Aleska Génesis.

La relación entre el intérprete de ‘Hasta el Amanecer’ y la modelo inició en 2021 y estuvieron juntos durante siete meses, en los que incluso él la sorprendió al regalarle un lujoso Lamborghini rosado. Aunque parecía que estaban hechos el uno para el otro, en abril de 2022 decidieron tomar caminos separados y tiempo después empezaron a circular todo tipo de rumores acerca de los motivos que llevaron a que su romance llegara a su fin.

En noviembre del año en cuestión, se viralizó un video en el que presuntamente la joven llevaba a cabo "brujería" hacia el cantante de música urbana, pues se le podía ver hablando con una mujer que practicaba un supuesto embrujo para realizar un "amarre".

Lo más reciente del reconocido artista y también productor musical, es que en una entrevista con Enrique Santos que fue publicada en YouTube, él escuchó varias declaraciones de Génesis que fueron tomadas de un programa televisivo en el que está participando. Inicialmente, la venezolana habló sobre los aspectos positivos de su anterior noviazgo.

"Nicky me dio mi lugar y me trató como una reina. En cada concierto me decía que era el amor de su vida, yo tenía la autoestima por el suelo", expresó y ante estas palabras el músico le envió un saludo que Dios me la bendiga", dijo. "Soy un caballero, siempre voy a extrañar a la gente que se ha cruzado en mi camino", agregó.

Acto seguido, en el minuto 26, el entrevistador le mostró a su invitado especial otro audio donde, entre risas, ella reveló detalles de cómo hacía "amarres": "Pones unas cinco gotitas de orina, en el café o en el agua y lo tienes prendido".

