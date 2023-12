Nicky Jam reveló cómo logró perder 45 kilos y habló de su adicción a las drogas en el pasado

Nicky Jam es uno de los artistas del género urbano más reconocidos en la industria musical que empezó su carrera en 1995 y que el pasado 17 de octubre anunció que se retiraría de los escenarios con un último álbum y gira .

Ahora el artista estadounidense vuelve a ser noticia porque en una entrevista que le concedió a la revista People habló sobre su estilo de vida, su apariencia física y cambios drásticos que ha experimentado a lo largo de los años.

El intérprete de ‘El Amante’ y ‘Travesuras' inició explicando que durante varios años de su vida estuvo luchando contra el sobrepeso y esto lo llevó a tomar medidas, pues la presión de ser una figura púbica y tener miles de ojos encima era muy grande.

En una conversación muy honesta, confesó que se sometió a una cirugía de bypass gástrico para reducir el tamaño de su estómago porque vio que le funcionó a uno de sus amigos.

El reguetonero reveló que, desde su operación a mitad de 2022, perdió 110 libras, es decir, cerca de 50 kilogramos, y que esto, combinado con jugar baloncesto, ha sido algo beneficioso para su salud porque se mantiene activo de una forma divertida.

Pero esto no ha sido lo único, puesto que la operación tiene incidencia directa en la alimentación: "Me levanto y soy la misma persona, pero no me despierto y pienso en comida inmediatamente, antes solo quería comer. Actualmente, me tomo mi tiempo, me siento mejor, feliz y saludable".

Por otra parte, el también productor musical explicó que se sometió a exámenes médicos y los resultados fueron mejores de lo que él esperaba.

Nicky Jam experimentó momentos muy complicados tras realizarse el bypass gástrico: "Literalmente estuve cuatro o cinco meses sin comer, solo estaba tomando líquidos".

Nicky Jam habló sobre el consumo de drogas

El reconocido cantante recordó épocas del pasado y reflexionó sobre ciertos comportamientos perjudiciales, por lo que en 2007 llegó a Colombia y decidió cambiar sus hábitos para así mismo ser percibido de una forma distinta.

"La manera en que tú te amas y te cuidas hace más fácil que el mundo te ame de vuelta y te apoye. "Así es como funciona", finalizó.