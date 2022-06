Músculos, maquillaje y disciplina: así lucía Lina, del Desafío The Box, cuando era físicoculturista

Carmelina Durán Galindo, más conocida como Lina en el Desafío The Box, se convirtió en una de las mujeres que más llamó la atención por su increíble estado físico y habilidad para hacer cada una de las pruebas dentro de La Ciudad de las Cajas. Aunque tuvo que abandonar el reality de Caracol Televisión por una lesión en la mano, sigue muy activa en redes sociales creando contenido fitness y trabajando en su propia empresa.

Mira también: Así es como Lina, del Desafío The Box, pasó de trabajar de parrillera en un restaurante a empresaria

Publicidad

Lo que muchos seguramente no saben es que la Súper Humana brilló años atrás cuando trabajó como modelo fisicoculturista. En las imágenes que se encuentran en su perfil de Instagram, donde reúne más de 95 mil seguidores, se le ve con vestidos de baño de dos piezas, abundante maquillaje y crema autobronceadora que le ayuda a resaltar más sus músculos.

Te puede interesar: "Terminó con mi hijo y se perdió tres restaurantes": Don Jediondo enfrenta a su nuera en el Desafío

"No hay camino fácil, no hay dieta mágica, ni plan perfecto, solo existe la dedicación, disciplina y amor por todo aquello que nos mueve y hace ser quienes somos, he aquí el resultado de un buen trabajo, aunque a veces hayan días en los que no quieras entrenar, hacer la dieta o simplemente dejar todo de lado; me he dado cuenta que soy más fuerte", fue el mensaje que se encontraba en una de las publicaciones.

Múltiples internautas se tomaron los comentarios para elogiar todo el proceso por el que ha pasado para convertirse en la modelo fitness que hoy es: "felicitaciones mi campeona 💪💪te lo mereces, te amo", "hermosa campeona🏆 😍 Fue todo un honor compartir esta hermosa experiencia contigo".

Publicidad