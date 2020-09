Melissa Martínez confiesa que tiene una costumbre "horrible" y que no puede evitar

Recientemente, Melissa Martínez había comentado en sus redes sociales sobre una "maña" que dejó sorprendidos a varios de sus seguidores que no entendieron muy bien la razón por la que la tenía.

Aprovechando que la presentadora le pidió a sus seguidores que le hicieran varias preguntas y así responderlas por medio de sus historias de Instagram, le volvieron a cuestionar sobre esto.

En medio de risas y con un poco de pena, Melissa recalcó que tiene la "mala maña" de comer papel y que es algo que hace de manera casi que instintiva cada vez que ve una hoja.

Además, aseguró que es algo que hace desde niña y no tiene una explicación para ello, simplemente no puede evitarlo. A su vez, comentó que así como ella hay gente que come jabón o borrador.

Yo veo una hoja y le arranco un pedacito y me lo como. (...) Es loquísimo. Detalló, en medio de risas, la presentadora.

