Melina Ramírez sorprendió con varias fotos de su cambio de look, ¿se ve muy distinta?

Melina Ramírez es una de las presentadoras más queridas por los colombianos y tiene una extensa trayectoria en televisión nacional. Uno de sus proyectos más recientes fue Yo Me Llamo y los televidentes pudieron verla acompañando a los imitadores en su sueño de convertirse en el doble exacto. Ahora, sorprendió a sus seguidores en redes sociales con un repentino cambio en su imagen, específicamente en su cabello.

La modelo de 33 años utilizó su cuenta oficial en Instagram, donde la siguen más de 5 millones de personas, para publicar una serie de fotos revelando su nueva apariencia, la cual es distinta a lo que muchos están acostumbrados y por la que recibió diversos halagos.

“Oui Oui. Casi muero del susto, pero ¡¡¡Me encantó!!!. Quería empezar diferente mi año. Gracias mi Vera Will, él me dijo confía y déjame crear. Y menos mal lo hice, siempre enamorada de tu talento”, es el texto que acompañó su publicación con tres selfies en las que se le puede ver con un estilo que está en tendencia: capul cortina y capas.

Adicionalmente, se mostró con un tono rubio más claro al que ha utilizado por varos años. Esto, por supuesto, generó todo tipo de comentarios entre las personas que están pendientes de sus posts; muchos la elogiaron e incluso le dijeron que la consideran como una de las mujeres más bellas del país; aunque no faltaron los mensajes negativos.

"Todo te queda divino", "qué hermosa te ves", "Ese cambio te luce mucho🔥", "Me encanta tu nuevo look y que siempre irradias buenas vibras ✨👑", "Cambia de estilo, pero nunca cierra la boca", "El capul realza tu belleza", se puede leer.

