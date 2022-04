¿Matrimonio a la vista? Andrea Valdiri y Felipe Saruma despiertan rumores de posible boda

Andrea Valdiri y Felipe Saruma , una de las parejas del momento, volvieron a causar revuelo en las plataformas digitales, luego de que se conocieran algunas grabaciones y fotografías en donde se les ve organizando lo que parece ser la ceremonia de su matrimonio. La noticia no ha sido confirmada por la pareja, pero varios internautas ya están ilusionados con el hecho.

En los videos que se han posteado en la cuenta de la creadora de contenido y de otros influenciadores, se logran ver varias cajas de cartón con decoraciones en el interior, invitaciones a una fiesta y botellas de Blue Label. Además, 'La Valdiri' ha llamado la atención porque constantemente comparte el número 377 y anuncia que abril estará cargado de muchas sorpresas.

Uno de los detalles que más acaparó las miradas en Internet fue el hecho de que en una de sus historias posteó la foto de una pareja de novios en forma de Legos, por lo que muchos especulan que se trataría de su boda junto al también instagramer, quien recientemente se tatuó el nombre de Adhara en su cuerpo.

Katerin Peláez sería una de las primeras en confirmar los rumores, pues escribió en su cuenta personal "la boda del año"; no obstante, ninguno de los dos ha hecho una aparición pública en las redes sociales para desmentir la información o corroborarla.

Diferentes internautas han dado a conocer su punto de vista sobre lo ocurrido. Mientras unos aseguran que sí se trata de una unión marital, otros señalan que puede ser el bautizo de la menor de sus hijas o una estrategia para lanzar algún proyecto.

"Si la invitación es con Blue Label, no quiero ver la fiesta", "señoras y señores no es boda🤦‍♀️ es un proyecto con el que lleva comprometida hace mucho tiempo", "¿marketing, bautizo o boda?", "hasta que no la vea en la iglesia no creeré", "no creo que sea cierto. Solo es marketing", fueron algunos de los mensajes que se leyeron.

