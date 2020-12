Marcela Reyes le explicó a sus seguidores por qué se negó a hacer cine para adultos

Las figuras públicas siguen dando de qué hablar gracias a las famosas rondas de preguntas de Instagram. Marcela Reyes es una de las famosas que ha usado recientemente esta herramienta para acercarse a sus fans y hacer confesiones sorprendentes. Durante la dinámica, la empresaria se encontró con interrogantes subidos de tono, pues uno de los participantes quería saber si ella se atrevería a hacer contenidos para adultos y sin tapujos, la dj reveló que le habían propuesto ser actriz porno.

Según lo relató en una de sus instastories, el ofrecimiento económico era alto, pero esto no logró convencerla del todo. La diseñadora de moda explicó que este tipo de actividades no van acorde con sus valores y por esta razón decidió rechazar la llamativa oferta. Además, resaltó que los ingresos que recibe siendo artista y empresaria son suficientemente buenos.

Las preguntas comprometedoras no terminaron allí, luego de compartir con sus fans la curiosa historia, la dj continúo hablando de temas relacionados con encuentros sexuales. Para complacer a un internauta, Marcela Reyes confesó que ha tenido amigas "prepago", pero no entró en detalles. "Sé lo que hacen pero igual no es algo en lo que tenga que meterme yo o señalar yo", afirmó.

La empresaria también aprovechó la oportunidad para aclarar que nunca haría un intercambio de parejas. De acuerdo con su relato, solo se atrevería a proponerle esto a su novio con el fin de ver su reacción. "Si me dice que sí, pues lo mato", expresó entre risas. Posteriormente aseguró que dejaría a su compañero sentimental si accediera a hacerlo.