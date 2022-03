Mara Cifuentes reveló su adicción a través de sus redes e inquietó a sus seguidores por su salud

Mara Cifuentes, exparticipante del reality 'La Agencia: Batalla de modelos' fue tendencia por motivo de unas publicaciones en las que se liberó al contar una verdad que la ha tenido bastante agobiada.

Por medio de estas aceptó que la internaron en un hospital en Bello, asegurando que estuvo bastante ansiosa y no se le permitía salir del lugar por su bienestar. "Me hicieron firmar un documento en ese estado, permitiendo mi ingreso como una persona que no puede tomar decisiones" afirmó.

A partir de todo lo dicho por parte de ella, sus seguidores han mostrado interés y preocupación por el estado de salud, tanto física como mental, de la modelo paisa. Por otro lado, en sus 'stories' relató lo que lleva padeciendo desde hace seis años con respecto a su ruptura amorosa.

La modelo decidió confesar que hace uso de las drogas desde el 2020 y que las probó por primera vez con su expareja, dejando en claro que a pesar de que él fue quien se las presentó, fue ella quien quiso hacer uso de ellas.

A su vez, recalcó que este hombre hombre nunca se ha alejado de ella y que llegó a pedirle matrimonio, al parecer, con el interés de obtener un beneficio de su nacionalidad estadounidense.

En la gran mayoría de sus confesiones hizo énfasis en lo que fue su relación anterior: "Hasta este punto de mi historia no había dormido en varios meses, porque el 'tusi' lo probé en diciembre de 2020 con Camilo y me volví adicta desde entonces, hasta este punto de la historia yo ya estoy muy loca, mi comportamiento cambió mucho, era otra persona, estaba muy flaca y actuando raro, no culpo a Camilo porque ya no me besaba”.

Así mismo, le agradeció a Nicolás, su fiel compañero en el reality, al revelar que la relación amorosa que sostuvo con él fue un invento, una creación en la que ella misma se perdió al considerarla real, no obstante quiso pedirle perdón a quien fue su gran amigo. Entre esto, dejó en claro que ella se enamoró profundamente de él, pero que desde un inicio había acordado no tener algo más allá de una amistad.

Finalmente, mencionó que a pesar de que el estar internada la había alejado de la drogadicción, nuevamente recayó tras consumir en compañía de un hombre con quien se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, ya que él le ofreció sin conocer que estaba rehabilitada. Desde ese momento su situación ha estado peor e hizo un llamado a sus seguidores para que no dañen sus sueños al entrar a este mundo.

No obstante, Mara eliminó estas historias de su cuenta personal, sin embargo, diversos portales web replicaron la información a tal punto de una gran cantidad de fans de la modelo le pidieron a sus amigos y familiares que la acompañen, la ayuden y busquen a algún especialista para tratar este episodio.

Hasta el momento Cifuentes no se ha vuelto a pronunciar a través de sus redes, aunque enfatizó en que estaría comunicando cualquier eventualidad por ese medio.